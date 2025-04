video suggerito

Penn Badgley, Dan Humphrey in Gossip Girl: “La serie ha influenzato la mia storia d’amore con Blake Lively” Penn Badgley, volto di Dan Humphrey in Gossip Girl, durante le riprese della serie si è innamorato di Blake Lively. In un’intervista l’attore ha ricordato quel periodo della sua vita e la relazione con la collega di set. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Penn Badgley ha prestato il volto a Dan Humphrey nella serie tv Gossip Girl dal 2007 al 2012. Durante le riprese, si è innamorato di Blake Lively, che nello show indossava i panni di Serena van der Woodsen. Ospite del podcast di Alex Cooper Call her daddy, ha parlato di quel periodo della sua vita e della relazione con la sua collega.

Penn Badgley su Gossip Girl: "È stato un periodo difficile"

Nel corso dell'episodio, la conduttrice chiede a Penn Badgley come abbia vissuto il parallelismo tra la sua vita reale e quella in Gossip Girl. Ai tempi della serie, infatti, l'attore viveva a New York e usciva con Blake Lively, proprio come il suo personaggio che abitava nella stessa città e aveva una storia con Serena van der Woodsen. Badgley ha spiegato che è stato molto difficile separare le due cose:

Era proprio questo il problema. Ci sono tante differenze tra girare un film e una serie tv. Quando fai un film, lo fai una sola volta, dai il meglio di te e vai avanti. Quando reciti in una serie tv, invece, lo fai per molto tempo e la gente ti vede come quella persone, devi essere costantemente quel personaggio.

All'epoca aveva solo 21 anni e non aveva la maturità giusta: "Non dico che stavo perdendo per stesso, ma mi dava fastidio sentirmi così". Prima di uscire con Blake Lively, a 19 anni ha avuto una storia "molto lunga e difficile" che lo ha molto segnato.

Penn Badgley: "Blake Lively mi ha salvato dalle dipendenze"

In passato Penn Bagley aveva già parlato della sua storia d'amore con Blake Lively in un'intervista a Variety:

Blake non beveva e penso che la nostra relazione in qualche modo mi abbia salvato dal costringermi a percorrere quella strada. Come chiunque sperimenti un certo grado di fama e ricchezza, mi è stata presentata la verità universale che non solo non rende la tua vita migliore o più facile, ma in realtà può complicare notevolmente le cose e renderti piuttosto infelice.