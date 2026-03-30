Paolo Conticini spiazza Francesca Fialdini: “Slip rossi quando lavoro e dormo con l’orsacchiotto accanto”

Paolo Conticini ha tracciato un autoritratto inedito. Ha parlato di alcune abitudini che caratterizzano la sua quotidianità. Quando ha mostrato a Francesca Fialdini un lembo degli slip rossi che usa per scaramanzia quando lavora, la conduttrice è apparsa divertita ma anche spiazzata.

Paolo Conticini che non ti aspetti. L'attore ha tracciato un autoritratto inedito nel salotto del programma Da noi…a ruota libera, svelando con grande sincerità dettagli e abitudini che caratterizzano la sua quotidianità. Ha anche spiazzato la conduttrice Francesca Fialdini. Paolo Conticini le ha mostrato un lembo degli slip rossi che indossa per scaramanzia quando lavora e ha parlato del rapporto indissolubile che lo lega al suo orsacchiotto Gigi.

Paolo Conticini ha confidato alcune sue abitudini. Ad esempio, quando fa la valigia ordina in modo maniacale gli indumenti a seconda della tonalità di colore. Lo stesso ordine caratterizza anche l'armadio. I vestiti sono disposti dal più chiaro al più scuro. Si parte, dunque, dal bianco per finire al nero. Tra le abitudini che lo caratterizzano, alcune riguardano in particolar modo i periodi in cui è impegnato sul set. Quando lavora e si reca al ristorante mangia rigorosamente riso in bianco e petto di pollo alla griglia. E poi la rivelazione che ha spiazzato Francesca Fialdini. Quando ha un impegno di lavoro, indossa sempre un indumento rosso. Paolo Conticini ha potuto dimostrarlo in diretta, tirando su un lembo degli slip: "Metto l'indumento rosso quando lavoro".

Infine, ha parlato del suo orsacchiotto Gigi. Un simpatico peluche che era stato donato dai suoi genitori al fratello. Poi, però, lui non lo usava mai e quindi Paolo ha deciso di prenderlo con sé: "C'è un bel feeling tra di noi. Lo tengo come le cose sacre. È la cosa a cui tengo di più nella mia vita". Ha spiegato che quando la notte riposa, vuole tenere vicino il suo orsacchiotto: "È sempre sul mio comodino. Dorme accanto a me". Quando era bambino, Gigi era il suo compagno di giochi. Dormivano insieme, gli dava sicurezza: "Me l'hanno regalato i miei genitori e rappresenta tutta la mia vita. Conosce i miei segreti ma non dice niente".