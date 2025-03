video suggerito

Paolo Conticini: "Non volevo condurre Cash or Trash. Ho faticato per il successo, volevo mollare tutto" Paolo Conticini si racconta in un'intervista. Dall'amore per sua moglie Giada Parra, fino alla conduzione del fortunato format Cash or Trash: "Mi sentivo un pochino fuori luogo col martelletto a fare un'asta in tv. Avevo questo stato d'animo quando ho registrato la puntata zero".

Paolo Conticini si racconta in un'intervista a Today. L'attore, conduttore e showman parla della sua carriera, del successo alla conduzione del programma Cash or Trash e dell'amore per sua moglie Giada Parra.

Paolo Conticini: "A 30 anni pensavo di mollare il mondo dello spettacolo"

Paolo Conticini non si aspettava un successo di tale portata per Cash or Trash. Non nasconde di essere stato scettico prima di accettare di condurre il programma: "Mi sentivo un pochino fuori luogo col martelletto a fare un'asta in tv. Avevo questo stato d'animo quando ho registrato la puntata zero". Poco dopo, però, tutto si è trasformato in un'esperienza magica e divertente. Secondo il conduttore, il successo è legato al coinvolgimento generale del pubblico:

Chi di noi non ha un oggetto a casa che magari è curioso di sapere quanto vale. Tutti vorrebbero partecipare al programma. E poi, questa è una trasmissione pulita, educata e anche culturale perché si imparano tante cose. Attraverso un oggetto si possono fare dei riferimenti storici, geografici, culturali. Quindi è anche un programma che ti fa scoprire tante cose.

È debitore nei confronti dello show per avergli permesso di riscoprire il calore del pubblico: "Per chi fa il mio mestiere è la cosa più bella e a me non ricapitava dai tempi di Provaci ancora Prof!" È stato lungo il processo per raggiungere la popolarità:

Ho faticato tantissimo e ho rosicato anche tanto perché vedevo magari uno sconosciuto che arrivava, faceva un film ed esplodeva. E pensavo, ma perché io sono qua da anni e non arriva niente? Ho fatto tanta gavetta ma ne sono fiero.

Dagli show televisivi, alle fiction, fino alla conduzione dello Zecchino D'Oro. Sono tante le esperienze di Conticini nel mondo dello spettacolo. Gli è capitato, però, di voler mollare: "All'età di 33-34 anni non avevo ancora avuto un contratto grosso e mi imbarazzava dire che facevo l'attore. Poi sono arrivati dei contratti importanti e mi hanno fatto capire che, forse, una luce all'orizzonte poteva esserci. Da lì ho iniziato a dire che ero un attore senza vergognarmi".

Paolo Conticini: "Ho avuto più delusioni nella vita privata che in quella lavorativa"

Nella vita di Paolo Conticini ci sono state alcune delusioni, personali più che lavorative. Una grande soddisfazione, però, è sua moglie Giada Parra: "Quest'anno sono 30 anni che stiamo insieme. È un grande traguardo". Il segreto per stare insieme è l'amore, la complicità e tanta pazienza. "La convivenza è un'arte, è uno smussare degli spigoli e trovare un punto d'incontro – spiega il conduttore – Ci vuole molto impegno e sacrificio in una relazione".