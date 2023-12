Oroscopo 2024 di Branko: “Plutone in Acquario dopo due secoli”, le previsioni per il nuovo anno Branko si concede in un’intervista al settimanale Chi per condividere le previsioni per il 2024 e uno speciale sui dodici segni zodiacali. Il passaggio di Plutone in Acquario dopo due secoli, l’incidenza del grintoso Marte e Mercurio a favore dei segni di fuoco: ecco la lettura del noto astrologo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Branko si concede in un'intervista al settimanale Chi per condividere le previsioni per il 2024 e uno speciale sui dodici segni zodiacali. Il noto astrologo apre facendo un punto sul movimento dei pianeti, in particolare di Giove, che genererà un cambiamento epocale:

Giove, pianeta dell’ampiezza e dell’autorità che gira maestoso intorno al Sole, entra in Gemelli il 24 maggio con i suoi satelliti, dando inizio a una nuova era. È un passaggio importante per tutti noi perché la Repubblica italiana è nata il 2 giugno proprio nel segno dei Gemelli. Dobbiamo aspettarci una salutare scossa ai rapporti di vecchia data, tenendo presente che Giove è un giudice severo e non ammette azioni scorrette.

Il passaggio di Plutone in Acquario dopo due secoli

Ancora più segnante pare sarà il passaggio di Plutone in Acquario, soprattutto perché è un evento che accadrà dopo quasi due secoli: "Il grintoso Marte resta buono fino alla fine dell’anno e offrirà risorse per vincere molte sfide. Ma reniamo presente soprattutto il passaggio di Plutone in Acquario dopo due secoli. Avverrà a breve, non è già avvenuto nel 2000 come qualcuno ha ipotizzato. Per capire il peso della svolta imminente, ci basti ricordare che Plutone torna in Acquario per la prima volta dopo il 1776, anno della Guerra di indipendenza americana. Porta distruzione, ma anche rinascita e innovazione, risvegliando la genialità e la voglia di fare".

Come agisce Plutone e cosa genera

Branko si sofferma poi sull'incidenza del passaggio di Plutone e sull'esigenza di un equilibrio che sembra non tarderà ad arrivare all'inizio del 2024: "È evidente che le stelle richiedano un cambiamento faticoso, Plutone agisce su piani diversi. Per esempio: nella vita quotidiana è legato alla sessualità, ma porta anche una tendenza alla criminalità. Questo succede, però, quando è disarmonico a causa dell’aggressività e dell’impulsività che lo appesantiscono. Invece, quando è armonico, dona un equilibrio rasserenante. Equilibrio a cui arriveremo già nel gennaio 2024, per fortuna".

Mercurio favorirà i segni di fuoco

Per finire, potremo contare sull’aiuto del potente Mercurio, che sarà presente per tutto l’anno nei segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. I nativi di questi tre segni realizzeranno i loro sogni, stando alle previsioni 2024 di Branko. Lo speciale per i dodici segni zodiacali ha avuto inizio nel numero di Chi di questa settimana e concluderà il suo giro nel prossimo numero, con i restanti sei segni.