video suggerito

Niccolò Califano: “Mi piacerebbe rifare il giudice a Masterchef. Eleonora Riso? Il nostro rapporto è bellissimo” Niccolò Califano è stato ospite insieme a Eleonora Riso nella puntata della semifinale di Masterchef 14. In un’intervista a Chi, il 27enne svela i retroscena sul rapporto con la collega e sul ritorno nel cooking-show targato Sky: “Mi è piaciuto essere lì e fare il giudice, mi piacerebbe anche rifarlo”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eleonora Riso e Niccolò Califano sono tra i protagonisti della scorsa edizione di Masterchef e, nella Masterclass, sono tornati anche quest'anno come ospiti d'eccezione della semifinale. In un'intervista al settimanale Chi, svelano i retroscena sul loro rapporto, precisando di condividere una bella amicizia: "Funzioniamo bene perché ci compensiamo, è stato una manna dal cielo poter affrontare quest'anno con una persona che riuscisse a capire cosa provavo", le parole dell'ex vincitrice. Califano, dal canto suo, precisa: "Non siamo fidanzati, abbiamo un bellissimo rapporto". E sul ritorno al cooking-show: "Mi è piaciuto essere lì e fare in qualche modo il giudice, mi piacerebbe anche rifarlo".

Le parole di Niccolò Califano sul rapporto con Eleonora

Niccolò e Eleonora sono tornati a Masterchef dopo un anno dalla loro partecipazione. Stavolta, in veste di ospiti: "Ho capito che noi funzioniamo bene perché lui chiacchiera e io no, lui parla e io cucino. Ci si diverte, ci si vuole tanto bene, ci compensiamo e per me è stato una manna dal cielo poter affrontare quest'anno con una persona che riuscisse a capire cosa provavo", ha spiegato Riso nel corso dell'intervista. I due non sono fidanzati, come ha chiarito Califano: "Abbiamo un bellissimo rapporto, ci siamo trovati perché siamo due fuori di testa, anche se io lo do meno a vedere. La scorsa settimana dovevamo riguardare insieme la puntata di Masterchef a cui abbiamo partecipato, ma lei aveva un evento di cucina e mi ha detto di raggiungerla. Sono andato per sbucciare le patate, ma alla fine mi hanno dato un microfono in meno e ho presentato la serata".

Sul ritorno a Masterchef

Eleonora Riso ha parlato anche delle sensazioni che ha provato nel tornare nella Masterclass, la stessa in cui lo scorso anno conquistò il titolo di 13esimo Masterchef italiano: "Rapportarmi con chi è entrato nel pieno del delirio come noi un anno fa è stato una bomba di emozioni, anche se i concorrenti attuali li ho visti molto più in forma di me", ha detto la chef. Califano ha poi aggiunto: "Mi è piaciuto essere lì e fare il giudice, mi piacerebbe anche rifarlo perché amo sia cucinare chemangiare e nella vita, sua nel lavoro che in amore, sono pignolo, critico, un perfezionista che cerca sempre il pelo nell'uovo". Per entrambi, il vincitore di questa edizione sarà tra Anna e Jack. Ci basterà attendere domani per scoprire se abbiano avuto ragione.