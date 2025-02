I finalisti di MasterChef Italia 14: chi vedremo nell’ultima puntata di giovedì 27 febbraio

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La semifinale di MasterChef Italia 14 andata in onda ieri sera, giovedì 20 febbraio 2025, si è conclusa con un'eliminazione e il passaggio di quattro aspiranti chef in finale. L'appuntamento su Sky Uno ha visto la partecipazione di Niccolò e Eleonora della passata edizione e la chef Amanda Eriksson. La finale del talent show di cucina è in programma per il prossimo giovedì, 27 febbraio 2025, in prima serata su Sky Uno, e decreterà un vincitore tra i finalisti. Ecco chi è stato eliminato ieri sera e chi ha avuto accesso in finale.

MasterChef 14: Franco eliminato nella semifinale

Nella puntata di MasterChef 14 in onda ieri sera Franco non è riuscito ad accedere alla finale. L'aspirante chef ha perso al pressure test contro Jack, Mary e Simone ed è stato eliminato. "Hai dato tutto, rimanendo fedele alle tue idee e al tuo percorso" ha dichiarato chef Barbieri. Allora, Franco, ha salutato così i suoi compagni di avventura e lo studio: "Posso soltanto ringraziarvi. Mi avete fatto crescere tantissimo e anche i miei compagni, con il loro talento. A loro dico di tenerselo stretto ma anche di donarlo al mondo. Oggi perdo ma vinco perché ci siamo accolti nelle nostre differenze. È stato un percorso straordinario con tantissime gioie. Qui dentro ogni emozione è all’ennesima potenza, non puoi che esserne dominato".

Anna, Jack, Mary e Simone sono i finalisti di Masterchef 14

Nella semifinale del talent show di cucina Anna è stata la prima ad accedere alla finale. La concorrente ha stupito tutti alla prova nel ristorante stellato Quattro Passi di chef Antonio Mellino. A vincere all'ultimo pressure test della serata sono stati Jack, Mary e Simone. Grazie ai loro piatti sono riusciti a superare l'ultimo step della puntata: insieme ad Anna si contenderanno la vittoria nell'ultima puntata di giovedì 27 febbraio 2025.