Eleonora Riso ospite a Masterchef 14, le parole su Niccolò Califano: “Relazione difficile, lui rompe le scatole”

A cura di Sara Leombruno

Eleonora Riso e Niccolò Califano sono stati ospiti della puntata di Masterchef 14 andata in onda il 20 febbraio. Protagonisti della Mistery Box, i due hanno portato gli ingredienti da loro preferiti, che si sono trasformati in una base per le preparazioni degli aspiranti chef rimasti in gara. "Io sto impazzendo, sono tanto emozionata, è fighissimo", ha detto Riso, appena entrata nella Masterclass. L'obiettivo della sfida era quello di "unirli in matrimonio", come spiegato da Bruno Barbieri ai concorrenti: "Dovete unire i guizzi di lei e il romanticismo noir di lui nel piatto". Memorabile il commento ironico dell'ex vincitrice: "La nostra è una relazione in cui Niccolò rompe le scatole, io invece sto più calma".

Il ritorno di Eleonora Riso e Niccolò Califano a Masterchef 14

Come anticipato, lo scopo della prova era unire nei piatti gli ingredienti portati da Riso e Califano, in modo da bilanciarli e dar vita a un connubio di sapori. "Dovete unire in matrimonio Eleonora e Niccolò, dovete unire i guizzi di lei e il romanticismo noir di lui. Lei partiva sempre confusa, poi aveva dei guizzi", le parole di Bruno Barbieri, che ha spiegato il funzionamento della Mistery Box ai concorrenti.

Uno dei momenti salienti è stata quello del giudizio a Jack. Dopo aver assaggiato il suo piatto, lo chef Giorgio Locatelli ha chiesto ai due ex concorrenti: "In questo piatto ha sposato le vostre caratteristiche?". "Ha messo le mie caratteristiche e le sue, ma non so se è riuscito a unirle completamente", ha risposto Califano, che nella scorsa edizione si era classificato quinto. "Una relazione difficile?", ha quindi domandato il giudice. "Sì, una relazione in cui Niccolò rompe le scatole, io invece sto più calma", ha aggiunto ironicamente l'ex vincitrice del cooking-show targato Sky.

L'esito della prova

Dopo aver assaggiato tutti i piatti, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno deciso che i migliori della prova sono stati Anna, Jack e Simone. Eleonora Riso, poi, ha decretato il vincitore: Simone, che per merito ha guadagnato un grande vantaggio nell'Invention Test. Gli ospiti hanno quindi salutato gli aspiranti chef: "Saranno prima e quinto di Masterchef ancora per poco, adesso tocca a voi", le parole di Giorgio Locatelli, prima di invitarli a lasciare la Masterclass.