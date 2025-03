video suggerito

Morgan: "Mio padre si suicidò, ero l'unico a sapere dei suoi problemi. Asia Argento? Mi capiva, era casa" Morgan si racconta in un podcast. Il cantante parla del suo rapporto con l'ex Asia Argento, della sua situazione attuale e del legame con il padre.

Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato ospite del podcast One More Time. A Luca Casadei racconta l'amore per la sua ex Asia Argento e ricorda il padre, morto suicida quando il cantante aveva solo 15 anni.

Morgan su Asia Argento: "Dopo la rottura ho chiuso la nostra stanza"

Morgan rivela che ciò che lo ha fatto innamorare di Asia Argento è stata la complicità tra loro, sia a livello sentimentale che lavorativo. "Tra noi c'era amicizia e collaborazione artistica. Era casa – spiega – Mi sentivo capito, mi sembrava di intrattenerla. Guardandola nei suoi occhi mi sentivo bello. Per me è stato forzato uscire da quella dimensione, perché non sono stato io a volerne uscire". Conferma che dopo la rottura con lei non ha più voluto dormire nel letto che condividevano: "Sulla porta della stanza ho messo il testo di Lontano, lontano di Luigi Tenco. Mi veniva tristezza, che disperazione. Mi veniva da piangere".

Morgan: "Mantenevo la mia famiglia, non mio padre"

Morgan ricorda poi un momento complesso della sua vita, la scomparsa del padre:

Si è tolto la vita a 46 anni, quando io ne avevo 15. Non ha retto più. Era una persona che ha avuto un crollo, non parlava, non si apriva. Con me un po' si, mi diceva le sue problematiche, aveva un'azienda che stava fallendo. Fumava duecento sigarette e aspettava telefonate che non arrivavano mai. Sapevo che aveva problemi economici, aveva chiesto dei prestiti agli strozzini.

La madre del cantante non era a conoscenza della situazione: "A 15 anni facevo piano bar e gli passavo i soldi, 4\5 milioni di lire al mese, ero io a mantenere la mia famiglia". E ancora: "La notte prima di ammazzarsi, mio padre mi ha dato centomila lire. Non sapevo che quella sarebbe stata l'ultima volta che l'avrei visto, se l'avessi saputo lo avrei abbracciato".

Morgan: "Non lavoro più, ho una famiglia da mantenere"

L'estate scorsa, Morgan è stato accusato di diffamazione, stalking e revenge porn dalla sua ex Angelica Schiatti. Dopo la vicenda giudiziaria, il cantante racconta come è cambiata la sua vita:

Io adesso sono disperato, vengo trattato male. Faccio fatica, posso dire di essere infelice A me hanno annullato tutti i lavori. La gente si dovrebbe sparare, ma io posso dirti di essere felice nella mia situazione. Quando c'è stato lo scandalo questo estate che mi ha avuto un calo di reputazione e mi hanno annullato concerti e una trasmissione in Rai. C'è la costituzione, fin quando uno non è stato condannato è innocente fino a prova contraria. Tutto quello che è stato detto è falso. È dura perché ho una famiglia da mantenere.