Mina Settembre 2, le anticipazioni di Serena Rossi: “Nel cast anche Marisa Laurito e Antonia Liskova” Serena Rossi, intervistata da Tv, Sorrisi e canzoni, ha dato alcune anticipazioni sulla seconda stagione di Mina Settembre. Poi, ha parlato del figlio Diego: “È la mia vita” e del compagno Davide Devenuto.

A cura di Daniela Seclì

Marisa Laurito, Serena Rossi e Antonia Liskova nel cast di Mina Settembre 2

Serena Rossi si è raccontata in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. L'attrice, che presto rivedremo su Rai1 con Mina Settembre 2, è tornata con la mente alla sua infanzia, vissuta nel quartiere Miano a Napoli, tra le palazzine costruite da suo nonno e i giochi in giardino: "Poi facevamo tutti insieme merenda con pane e pomodoro". Ha respirato l'arte sin da piccola. Il nonno paterno, era costruttore, ma "suonava l'organetto" nelle feste di paese. Il nonno materno, invece, scriveva canzoni per Mario Merola. La nonna cantava ai ricevimenti: "A 13 anni, il sabato sera, io e papà ci esibivamo nei locali, ci siamo fatti un sacco di matrimoni. La mia famiglia è stata la mia forza. I miei genitori li adoro".

Mina Settembre prenderà una decisione su Domenico

Lo scorso anno, lo sceneggiatore di Mina Settembre, Fabrizio Cestaro, aveva svelato a Fanpage.it, le prime anticipazioni su Mina Settembre 2. Serena Rossi ha aggiunto ulteriori dettagli. Innanzitutto ha fatto sapere che ci saranno due graditissime new entry: Marisa Laurito e Antonia Liskova. Poi ha aggiunto:

"Ho ritrovato invece Marina Confalone, che sin dall’inizio è stata il mio punto di riferimento. Una professionista come poche: è instancabile fino all’ultimo ciak. Nelle nuove puntate, Mina terrà un corso di educazione sessuale ai ragazzini di una scuola media e si imbatterà in storie dalle problematiche attuali. Su Domenico (interpretato da Giuseppe Zeno) finalmente prenderà una decisione. Cosa dire di più? Che ci sono stati giorni in cui siamo schiattati dalle risate…"

L'amore per il figlio Diego e per il compagno Davide Devenuto

Quando le è stato chiesto chi si sia occupato di Diego, mentre lei era sul set di Mina Settembre 2, Serena Rossi ha giustamente fatto notare: "I genitori sono due e la famiglia è grande e amorevole. Il mio compagno è presente. A settembre Diego andrà in prima elementare e starò ferma per un mese perché voglio seguirlo nell’inserimento che per i bambini è una fase delicata". Diego è meno espansivo ed estroverso di lei: "È un bambino timido e non ama stare al centro dell’attenzione", l'attrice ha raccontato che un giorno alcune persone l'hanno fermata per chiederle un autografo e Diego ha chiarito che lui non amerebbe ricevere tutto l'affetto e le attenzioni che la gente rivolge a sua madre. Infine, sul compagno Davide Devenuto, Serena Rossi ha dichiarato:

