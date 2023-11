Maurizio Zamboni oggi, l’ex postino di C’è posta per te ha cambiato vita: “Con la tv nessun contatto” Maurizio Zamboni, volto storico del programma di Maria De Filippi C’è posta per te, ha raccontato a TvBlog la sua vita oggi.

A cura di Daniela Seclì

Maurizio Zamboni è uno dei volti storici di C'è posta per te dove rivestiva il ruolo del postino. Inizialmente con lui c'erano Rossella Brescia e Walter Nudo. Oggi, in un'intervista rilasciata a Massimo Falcioni per TvBlog, ha raccontato: "Divenni un volto riconoscibilissimo, grazie anche al pizzetto biondo che era un segno di distinzione".

Maurizio Zamboni spiega perché ha lasciato C'è posta per te

Nelle prime edizioni di C'è posta per te, i destinatari dell'invito, accoglievano i postini con una certa titubanza, perché la trasmissione non era ancora nota quanto oggi: "C'erano molti interrogativi. La gente si chiedeva chi fossero quegli inviati vestiti da postini. A quel punto spiegavamo la dinamica della trasmissione, ovviamente senza mai rivelare chi li aveva fatti chiamare. Le storie di C’è posta per te sono sempre state vere, ci tengo a sottolinearlo". E ha ribadito:

Nessuno sa che arriviamo, te lo assicuro. Per C’è posta per te la verità è l’aspetto più importante. Giunti nella città stabilita, andiamo alla ricerca dell’abitazione della persona, sperando di trovarla in casa. Non è scontato che ci sia. Le riprese in bicicletta magari si girano successivamente, in modo da evitare di dare nell’occhio. Non ho mai ricevuto accoglienze sgradevoli, mi sono posto sempre con la massima educazione.

La consegna che ricorda con più emozione è stata quella a Diego Armando Maradona all'aeroporto di Fiumicino: "Quando si aprirono le porte gli arrivarono incontro 3 mila persone. Dovevo bloccare Maradona in mezzo alla folla che lo trascinava. Il rituale prevedeva le tre domande per capire se fosse il Diego che cercavo e ricordo ancora il suo sguardo. Pensò: "Ma questo è scemo!". Fu un’emozione mostruosa". Zamboni ha avuto parole colme di affetto e stima per Maria De Filippi che ha definito "immensa, educatissima, si prepara e studia, intelligentissima e molto sensibile. Ha capacita di sintesi, tempi comunicativi eccezionali". Restò nel programma fino al 2019, poi decise di lasciare: "Lasciai poco prima dell’arrivo del Covid. Dopo venti anni di fila sentivo di aver chiuso il cerchio. Ho preferito concentrarmi anche su altre cose".

Maurizio Zamboni oggi ha un'agenzia di animazione

Maurizio Zamboni e la moglie Linda Salvador

Oggi gestisce un'agenzia di animazione insieme a un amico: "Facciamo lavorare 150 ragazzi, tra estate e inverno, dai 20 anni in su. […] Il nostro scopo è creare relazioni tra le persone, far nascere delle amicizie. Oggi è tutto più complicato, tutto si è raffreddato, un po’ per i social, un po’ per la pandemia. Ci siamo disabituati a relazionarci, c’è timidezza e maggiore freddezza". Inoltre, tiene lezioni sul public-speaking insieme alla moglie Linda Salvador, con cui è convolato a nozze nel 2022, dopo sette anni di convivenza: "Se ho tagliato i ponti con la tv? Al momento non c’è più alcun contatto, ma mai dire mai".