Matteo Martari: “Prima di fare l’attore ho lavorato per diventare panettiere. Una fidanzata non ce l’ho”

Matteo Martari è uno degli attori più amati del momento, protagonista di Cuori, la fortunata fiction di Rai1 arrivata alla sua terza stagione, prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, per anni ha fatto tutt'altro, per poi scoprire che la sua vera strada sarebbe stata quella del set. Se in tv è spesso innamorato, al momento, racconta di non avere una relazione: "Una fidanzata non c'è, che sorpresa sarà quando su Google troverete un nome".

Il lavoro di panettiere prima di fare l'attore

La fiction su Rai1 in cui interpreta il cardiochirurgo Alberto Ferraris, sta procedendo a gonfie vele, confermandosi uno dei prodotti più amati dal pubblico: "Se si facesse Cuori 4 io e Pilar ci saremmo ancora e di corsa" racconta al settimanale Chi. L'attore ripercorre i suoi inizi, ritornando ai primi lavori che, però, erano del tutto lontani al mondo dello spettacolo, arrivato piuttosto tardi:

Io ho iniziato a lavorare molto presto, mentre facevo la scuola alberghiera. Ho fatto il panettiere per diversi anni, in un panificio a conduzione familiare a Verona, prima di trasferirmi a Milano. Dove ho fatto il cameriere. Poi è successo che per tre anni della mia vita sono stato fortunatissimo e ho potuto lavorare nella moda, cosa che mmi ha consentito di viaggiare tantissimo, di imparare bene due lingue e anche di poter iniziare un percorso accademico per fare l'attore.

Davanti la macchina da presa, però, ci è arrivato sotto i trent'anni. I suoi obiettivi sembravano essere tutt'altri e, ancora oggi, porta con sé l'esperienza da panettiere: "La scuola di recitazione è arrivata a 28 anni. Prima ho studiato per diventare panettiere a tutti gli effetti, è vero artigianato, è anche arte, guardi l'acqua e la farina, impasti e ne esce questa cosa incredibilmente buona e lavori di notte, nel silenzio".

Per anni, racconta Martari a Chi, si è solo sentito "un ragazzo che andava in giro a fare foto" parlando della sua esperienza da modello. Sui social, invece, mostra un lato di sé completamente diverso, amante dello sport, soprattutto dello sci: "La montagna è il mio elemento. Ho fatto sci agonistico per una decina d'anni, in estate facevo spesso arrampicata, lo sport resta centrale nella mia vita". Ora, infatti, pratica uno sport molto in voga a Hollywood, il brazilian jiu jitsu, ma non è riuscito a convincere i suoi amici di set, Maurizio Lastrico, Pietro Sermonti e Francesco Montanari, con cui ha girato Maschi Veri 2: "Siamo diventati amicissimi, ci sentiamo, ci vediamo, abbiamo un gruppo".