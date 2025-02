video suggerito

Massimo Boldi: "Agli inizi facevo il cuoco. Ho mangiato lombrichi e cavallette intinte nel cioccolato, sapevano di me***" Massimo Boldi parla di cibo in un'intervista, dai piatti più strani mangiati in giro per il mondo alla pausa pranzo sul set: "Si mangia come in ospedale o in prigione".

A cura di Daniela Seclì

Massimo Boldi ha parlato di cibo in un'intervista rilasciata a Gambero Rosso. L'attore ha fatto sapere che nel suo passato ha anche lavorato come cuoco, dunque è titolato a parlarne. Nel corso della lunga chiacchierata ha confidato i piatti più strani che ha assaporato in giro per il mondo, nei mesi in cui era impegnato a girare i tanti film con Christian De Sica. L'attore ha anche svelato come si mangia sul set. Purtroppo niente di prelibato: "Si mangia come in ospedale o in prigione".

Massimo Boldi svela i cibi più strani mangiati con Christian De Sica

In un'intervista rilasciata a Sonia Ricci per Gambero Rosso, Massimo Boldi ha rivelato: "Ho iniziato la mia carriera facendo il cuoco". Poi, ha confidato di avere assaporato alcuni piatti decisamente particolari in giro per il mondo. Non si è mai tirato indietro quando si è trattato di assaggiare la cucina locale. L'attore ha dichiarato di avere mangiato spesso in compagnia di Christian De Sica: "Abbiamo girato insieme il mondo, abbiamo fatto film in mezzo pianeta e abbiamo dovuto assaggiare cucine internazionali non sempre di nostro gusto". Quindi ha parlato del piatto peggiore che ha dovuto assaggiare:

Le dico degli ingredienti: lombrichi e farfalle. Quando sei ospite di un Emiro o di un maragià in India non puoi di certo rifiutarti. Altri piatti? Le cavallette intinte nel cioccolato. Che sapore hanno? Di mer**.

Come si mangia sul set di un film: le dichiarazioni di Massimo Boldi

Massimo Boldi ha assicurato che quando gli attori sono impegnati sul set, non hanno modo di concedersi pranzi succulenti. Durante le riprese, bisogna sapersi accontentare: "Cosa si mangia sul set? Più o meno quello che si può mangiare quando sei in ospedale o in prigione. Non si mangia bene". E a scanso di equivoci ha rimarcato: "È una sbobba".