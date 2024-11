Marina La Rosa: “A La Talpa sono diretta e sincera. Gattamorta era la cosa più carina che mi urlavano”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Marina La Rosa è una delle concorrenti de La Talpa 2024. Sempre sincera e diretta, non ha paura di dire la sua e andare contro gli altri concorrenti. "Stron*a, così mi dipingono", è come si definisce nella sua breve biografia su Instagram. In passato è stata protagonista di diversi reality, dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi, in cui è sempre riuscita a lasciare un segno.

"Gattamorta era la cosa più carina che mi urlavano"

Nel 2000 Marina La Rosa ha partecipato alla prima edizione Grande Fratello, reality in cui è convinta di "aver lasciato un segno". Al Corriere della Sera ha infatti raccontato: "Sono stata una delle prime donne che ha mostrato in tv un lato femminile sensuale e autentico senza alcun timore". L'etichetta che le è stata affidata è quella di ‘gattamorta', in cui però ammette di non essersi mai ritrovata: "Me l'hanno cucita addosso sia per spettacolarizzare il personaggio sia perché la gente non era pronta per una ragazza come me". Inizialmente l'ha vissuta in modo leggero, poi è diventato l'appellativo meno grave che le persone le rivolgevano lontano dalle telecamere: "All’inizio mi faceva sorridere. Poi con il passare dei mesi mi sono resa conto che ormai ero diventata veramente così per tutti. Gattamorta d’altronde era la cosa più carina che mi sentivo urlare per strada, poi c’erano altri appellativi che preferirei non ripetere".

Il percorso di Marina La Rosa a La Talpa

Oggi Marina La Rosa è tornata in tv nel cast de La Talpa, dove non ha paura di mostrare il suo carattere: "Sono una che ha sempre detto quello che pensava. Essere dirette e sincere spesso viene interpretato come sinonimo di arroganza o freddezza. E io non sono una che vuole piacere a tutti costi". Nel programma non ha nascosto critiche nei confronti di Andrea Preti, che ha definito un ‘disadattato': "È uno spy game, un programma televisivo e io ho deciso di farlo divertendomi. Non conoscevo Andrea prima del programma ma posso dire (e credo sia reciproco) di non esserci stati simpatici fin dall’inizio". Lontana dalla tv, La Rosa lavora con la resina e la ceramica, oltre a continuare gli studi in psicologia. Per quanto riguarda l'amore e l'arte della seduzione, ammette:

Mi ritengo decisamente fortunata, ho avuto molti flirt e diverse relazioni con uomini che mi hanno amata. La mia storia più bella e importante è stata, senza ombra di dubbio, con il mio ex marito. Io so stare benissimo da sola e mi piace anche molto per cui, se dovessi avere una nuova relazione, sarà perché quella persona aggiungerà qualcosa di speciale alla mia vita. Ma, al momento, di speciale, mi basto io.