Manuela Arcuri e gli amori passati: “Con Gabriel Garko flirt senza importanza, con Coco grande passione”

Manuela Arcuri si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Giovanna Cavalli per Il Corriere della Sera. L'attrice ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, poi ha ricordato gli amori del passato, da Francesco Coco e Gabriel Garko a Aldo Montano.

Manuela Arcuri è tornata con la mente agli amori vissuti in passato. Tra le relazioni finite al centro del gossip, ci sono di certo quelle con l'ex calciatore Francesco Coco, con lo schermidore Aldo Montano e con l'attore Gabriel Garko:

Francesco Coco? Fu una storia d'amore, la prima, la più importante. Una grande passione. Di carattere non ci somigliavamo per niente. Eravamo troppo giovani perché potesse durare, anche se era un sentimento bello e profondo. È finita per forza di cose. Non ci sentiamo più, lui poi è andato all'estero e ci siamo persi di vista.

Poi ha continuato: "Con Aldo Montano è stata una dolce storia d'amore. Ci siamo tanto divertiti, conservo un bel ricordo. Con Gabriel Garko un breve flirt senza molta importanza, non si può paragonare agli altri".

Da anni ormai, nel cuore di Manuela Arcuri c'è solo Giovanni Di Gianfrancesco. L'attrice ha raccontato che tra loro c'era già stata una relazione che però si era conclusa. Poi, si sono ritrovati tre anni dopo e non si sono più lasciati. Oggi sono marito e moglie e le cose tra loro procedono a gonfie vele:

Nel corso della sua carriera, Manuela Arcuri ha lavorato anche con Prince. L'attrice ha raccontato che la star la notò su una rivista americana che la inseriva tra le dieci donne più belle del mondo: "Mi contattò per mail, scrivendo al mio commercialista". Si incontrarono a Londra:

Era lì per un concerto. La sicurezza mi accompagnò nel suo camerino. In penombra, solo con delle lucine accese. Mi venne incontro. Bassino, ma con un viso bellino, la vocina sottile e due occhioni così. Emanava un'energia che ti trapassava. Ci siamo seduti sul divano e abbiamo parlato, con quel poco di inglese che conoscevo. Rimasi per il concerto. A un certo punto mi chiamò sul palco, presentandomi come la star del suo nuovo video, Somewhere here on earth, che poi girammo a Praga, di notte. Che imbarazzo, davanti a tutta quella gente.