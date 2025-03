video suggerito

Luisa Corna: “In Tv non ero più a mio agio, con la persona giusta ho decido di dedicarmi alla famiglia” Luisa Corna si racconta in un’intervista al Corriere della Sera a pochi giorni dalla partecipazione al San Marino Song Contest, ripercorrendo la sua carriera dai fasti televisivi alla scelta di allontanarsi dal piccolo schermo: “non si fa più il genere di puro intrattenimento”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luisa Corna ha avuto grande popolarità nei primi anni Duemila. Una grande visibilità in Tv, grazie a diversi programmi sportivi, ma anche quella canora, con la partecipazione con Fausto Leali al Festival di Sanremo, oltre a diverse relazioni con personaggi famosi che hanno attirato su di lei i fari del gossip. Poi l'attenzione è scemata col tempo, anche per suo volere, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera a poche ore dalla sua partecipazione al San Marino Song Contest, dove cercherà di strappare un biglietto per l'Eurovision di Basilea del prossimo maggio, contendendolo a Gabry Ponte, Pierdavide Carone, Bianca Atzei e altri nomi: "La mia aspettativa è quella di fare una bella esperienza e di fare arrivare il mio brano. Non c’è rivalità. Quello di San Marino è un bel palco, cresciuto negli ultimi".

La carriera televisiva e il festival di Sanremo

Luisa Corna riavvolge il nastro della sua carriera, dal successo di Notti Mondiali nel 2002: "È stata la mia prima esperienza nella conduzione, una grossa opportunità e andò benissimo. Venivo da altri programmi, ma come spalla. Feci una full immersion di calcio: non dormivo e seguivo tutte le partite per essere preparata". Fino alla partecipazione al Festival di Sanremo con Fausto Leali: "È stato un turbinio di emozioni. Il Festival non è solamente l’esibizione di una sera".

Con il marito Stefano Giovino

L'amore con Stefano Giovino

Con il passare degli anni la sua ricerca dei riflettori è calata e, man mano, ha preso le distanze dal piccolo schermo: "Hanno inciso una serie di fattori. Sicuramente il fatto che in tv non si fa più il genere di puro intrattenimento, nel quale mi sento a mio agio. Poi ho sentito l’esigenza di concentrarmi di più sulla musica ed esprimermi come cantautrice. Ultimo fattore, la volontà di dedicarmi di più alla famiglia". Non ha mai lasciato la musica e la partecipazione al San Marino Song Contest lo testimonia. Oggi vive a Livorno con il marito, l’ufficiale dei carabinieri Stefano Giovino, che ha conosciuto 11 anni fa e sposato da un anno. Conserva, tuttavia, ottimi rapporti con i suoi ex celebri, da Aldo Serena a Alex Britti: "In quel momento erano le persone giuste. Ma i rapporti sono finiti, anche se restano buoni. Con Stefano abbiamo una maturità diversa".