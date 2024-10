Luce Caponegro oggi ha 57 anni e gestisce un centro estetico: “Selèn non c’è più, basta col passato e il porno”

video suggerito

Luce Caponegro si è raccontata in una lunga intervista. L'ex pornostar oggi gestisce un centro estetico e dà il suo nome ad alcuni vini. Ha 57 anni e preferirebbe non parlare più di Selen (è il nome d'arte che usava come attrice hard): "Non parliamo di lei, basta col passato. Niente porno". Della sua breve partecipazione all'Isola dei famosi 2024 dice: "Ho accettato per denaro: fare l’imprenditrice in Italia non è facile, quando rispetti le regole. Finisci per lavorare 12 ore al giorno, e se va bene ti porti a casa lo stipendio di un dipendente".

Luce Caponegro ha due figli: "Li ho cresciuti da sola"

Luce Caponegro, in un'intervista rilasciata a Massimo Calandri per Repubblica, ha parlato del suo ruolo di madre. Il primogenito, avuto dal primo marito, si chiama Kangi (significa corvo). La sua infanzia non è stata facile. Veniva bullizzato per il lavoro di sua madre:

Da bambino ha sofferto, lo hanno bullizzato per via dei miei film, anche se non me lo ha mai detto perché forse non mi voleva ferire: l’ho sempre amato tanto, cercavo di spiegargli che quello della mamma era un lavoro, ma non banalizzavo. Ho smesso che aveva 10 anni. Il vero problema erano le domande malate di certi giornalisti: ma tuo figlio li ha visti, quei film?

Poi, è nato Gabriele, il secondogenito. Secondo quanto racconta Caponegro, il suo compagno smise di amarla proprio quando rimase incinta: "Me li sono cresciuti da sola, i ragazzi. E vuole sapere? All’inizio magari sono stata un po’ scapestrata, ma fare la mamma è la cosa che nella vita mi è riuscita meglio. Sono bravi, onesti, puliti. Gabriele ama i bambini e gli animali, è generoso. Mi ripete: la cosa bella, è che mi hai sempre lasciato libero di scegliere".

Selen è il passato, con il mondo dell'hard ha chiuso

Luce Caponegro è tornata con la mente a quando decise di intraprendere una carriera nel mondo dell'hard: "Volevo divertirmi, sperimentare. Cosa c’è di male?". Aveva solo 20 anni e assicura che era una ragazza "buona, ingenua, fresca e pura". A chi la definiva "pornostar" precisava di essere in quel mondo solo per esplorarlo, ma si trattava di una fase, di un momento di passaggio: "Pochi anni dopo, quando ho capito che rischiavo di diventare un oggetto, ho chiuso". L'hanno definita l'erede di Moana Pozzi, di cui riconosce il fascino, l'eleganza e l'intelligenza, ma aggiunge: "È stata santificata. Ma era diversa de me: fredda nelle scene di sesso, molto poco partecipe". Non rinnega l'hard ma non lo rifarebbe: "Mi ha lasciato un marchio. Dopo aver chiuso, ho comunque pagato uno scotto pesantissimo". Ritiene di subire ancora un pregiudizio: "Selèn non c’è più, ha detto addio che era ancora l’altro secolo. Ma ancora oggi lo leggi nello sguardo di alcune persone: lei arriva prima di Luce". Oggi gestisce un centro estetico ma non solo:

Sono anche specializzata nella tricopigmentazione per il cuoio capelluto. Ho meritato un sacco di diplomi. Insegno scienza dell’alimentazione, nutrizione, stili alimentari e make up alla scuola di estetica di Ravenna. Poi ci sono i miei vini.