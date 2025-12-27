Lino Banfi e i tradimenti: “Non ero un santo, ma alla fine pensavo sempre a mia moglie Lucia”

Lino Banfi si racconta a Ciao Maschio e ammette di aver avuto qualche trasgressione nel corso della sua vita. Poi la dichiarazione a sua moglie Lucia: “La mia furbizia è stata questa: ma a me chi me lo fare di tutti questi giri, se poi alla fine devo pensare a te?”.

Lino Banfi si racconta senza filtri in un’intervista che attraversa tutta la sua vita, dall’infanzia segnata dalla guerra ai ricordi più intimi legati al Natale, fino a una confessione sull’amore e sulla fedeltà.

Ospite di Ciao Maschio nella puntata andata in onda oggi, sabato 27 dicembre, l’attore ripercorre anche la lunga carriera nel cinema, tra set che hanno fatto la storia e aneddoti diventati parte dell’immaginario collettivo. Quando il discorso si sposta sulla trasgressione, Banfi risponde con la leggerezza che lo contraddistingue: “Sono successe tante cose, ma sempre con il garbo e con la furbizia. Se avessi fatto il folle, qualcuno mi avrebbe detto: ma che sei scemo?”. Ricorda poi un episodio risalente ai primi film, sul set con Edwige Fenech. Il regista gli chiedeva di essere più coinvolto nella scena: “Mi diceva di stringerla un po’ di più per il ciak. Io l’ho fatto con una tenerezza tale che lei mi ha detto: ‘Ma amore, stiamo girando, è normale’”. Banfi sorride ripensandoci e taglia corto: “Quella è stata la mia trasgressione”.

Ma è quando il racconto si fa più intimo che l’attore regala uno dei momenti più autentici dell’intervista. Per la prima volta parla apertamente del rapporto con la moglie Lucia, scomparsa nel 2023, e del modo in cui quell’amore ha guidato anche le sue scelte più private. “Non ero un santo”, ammette, “ma se anche solo pensavo a qualche trasgressione, per arrivare fino in fondo dovevo pensare all’intimità che avevo con Lucia”. Parole che diventano una vera dichiarazione d’amore: “La mia furbizia è stata questa: ma a me chi me lo fare di tutti questi giri, se poi alla fine devo pensare a te?”. E chiude con una frase che racchiude un’intera vita condivisa: “Tanto vale farlo male insieme, ma farlo noi”.