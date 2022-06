Licia Nunez spiega perché ha lasciato L’Isola dei Famosi: “Non potevo più rimandare” Licia Nunez racconta i motivi che l’hanno spinta a lasciare l’Isola dei Famosi. Nulla che riguardasse la sua salute o la sua resistenza, ma questioni di carattere lavorativo.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i concorrenti che hanno abbandonato prima del previsto l'Isola dei Famosi c'è stata anche Licia Nunez. L'attrice è stata per lungo tempo su Playa Sgamada, ma è riuscita a superare più di un televoto, ma per questioni che esulano dal gioco ha dovuto lasciare il reality prima del previsto. In un'intervista a SuperGuida Tv, però, spiega i motivi che l'hanno spinta a prendere questa decisione.

I motivi del ritiro dall'Isola dei Famosi

Se avesse potuto avrebbe senza dubbio continuato, dimostrando di avere una forza e un carattere in grado di farle superare ogni difficoltà, anche le più dure, ma purtroppo Licia Nunez ha dovuto dare spazio ad altre priorità. Questioni lavorative, quindi, che non hanno nulla a che vedere con la capacità di fronteggiare altre settimane sull'Isola, dal momento che il prolungamento ha sovvertito i piani di non pochi concorrenti:

Non mi sono pentita. Ho avuto il totale sostegno del mio manager Marco Durante de La Presse Management al contrario di alcuni miei amici che sapendo che partivo per l’Isola dei Famosi mi avevano data per spacciata. Io li avevo avvisati che avrei fatto una clip di presentazione in cui dicevo che sarei arrivata in finale che era prevista per il 23 maggio. Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento ma io avevo preso già altri impegni che era giusto onorare.Non c’erano le condizioni sull’Isola per poterli posticipare e così come ho onorato il contratto che avevo firmato con la produzione dell’Isola era giusto che rispettassi anche gli altri impegni presi.

Nessun rimpianto, quindi, per l'ex naufraga che ha avuto modo di riscontrare quanto il pubblico credesse nelle sue potenzialità: "Ho capito che il pubblico era dalla mia parte dopo aver superato qualche televoto. La certezza l’ho avuta quando sono rientrata in Italia e ho avuto la possibilità di leggere i commenti sui social. L’affetto del pubblico è stata la mia più grande vittoria".

Il percorso di rinascita nel reality show

Il percorso all'Isola dei Famosi è stato in qualche modo terapeutico, un viaggio attraverso il quale mettersi nuovamente in gioco e lenire le ferite dell'anima dopo un lungo periodo di confusione e sofferenza: