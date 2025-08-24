Licia Colò e la verità sul suo addio alla Rai: “Mi hanno fatta fuori, ma non sono stata zitta e l’ho pagata”

Tra i volti che hanno segnato il mondo della televisione per anni, c'è senza dubbio Licia Colò. La conduttrice è stata per lungo tempo al timone di Alle falde del Kilimangiaro, ma anche Geo&Geo, programmi di divulgazione su Rai3, incentrati sull'ambiente e la natura, ma il suo addio alla Rai non è stato voluto, come ha raccontato in una recente intervista.

L'addio alla Rai non voluto e gli inizi in Mediaset

Intervistata da L'Arena, la conduttrice ha raccontato come si sono svolti realmente i fatti dal 2018, ultimo anno in cui è stata in azienda, a seguito del quale è poi andata via. Colò racconta che non avrebbe voluto lasciare l'emittente: "In realtà mi hanno fatta fuori, come si dice in gergo. Però non sono stata zitta. Sarebbe stato più semplice farlo e aspettare perché molti mi dicevano che i direttori vanno e vengono. Ma non ho avuto pazienza e l’ho pagata". Insomma, sembrerebbe che il suo disappunto per la decisione presa dei piani alti della Rai non le abbia giovato, ma la sua carriera televisiva ha avuto uno sbocco altrove:

Soprattutto a La7. Adesso vanno in onda le repliche di Eden (Un pianeta da salvare ndr.). Mi sento un po’ come la ‘signora in giallo’ che va sempre bene perché qualcuno che la guarda lo trovi sempre.

Pensare che gli inizi di Licia Colò in televisione non ebbero nulla a che vedere con programmi di questa impronta, la ricordiamo infatti sulle reti Mediaset, da Bim Bum Bam al Festivalbar, passando per Buona Domenica, dove l'incontro con Maurizio Costanzo fu determinante: "Mi diede buoni consigli e mi lasciò anche un piccolo spazio per le interviste".

Le critiche sulla vita sentimentale

Di Licia Colò, negli anni, si è parlato anche per la sua storia d'amore con il tennista Nicola Petrangeli: "Forse per l’età: tra me e Nicola c’erano trent’anni di differenza. E questo, allora, fece scalpore". La loro fu una relazione duratura e intensa: "Lui era un bell’uomo, ma non era solo questo, ci volevamo bene. Abbiamo trascorso sette anni stupendi assieme". Ma il chiacchiericcio si è alimentato qualche anno dopo per il motivo opposto, l'ex marito più giovane di undici anni: "stereotipi che fatichiamo a superare. Un uomo nella sua vita privata può fare quello che vuole, una donna no. Sono sempre pronti a criticarla: non va bene questo e nemmeno quello".