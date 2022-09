Laura Freddi: “Ho 50 anni, mi sposo e mi sento nell’età più bella” Grande protagonista di quest’inizio di stagione televisiva con “Oggi è un altro giorno”, la soubrette e opinionista si racconta.

Laura Freddi è una grande protagonista di quest'inizio di stagione televisiva con "Oggi è un altro giorno". La soubrette e opinionista si racconta al settimanale "Confidenze", rivelando di essere consapevole di vivere forse il miglior momento della sua vita: "Ho 50 anni e sento d'essere nell'età più bella". E poi rilancia: "Sono realizzata nel mio ruolo di mamma e innamorata del mio compagno". Presto le nozze.

Le parole di Laura Freddi

Il 19 maggio Laura Freddi ha compiuto i suoi "primi" 50 anni e non si sente per nulla preoccupata: "E il picco della consapevolezza e della maturità", spiega:

Fino ai 40 ero diversa, rincorrevo quello che non c'era. Ho dato tanto in amore, nelle amicizie e nel lavoro. Le testate contro il muro però ti insegnano a pensare a te stessa. E la serenità che ho conquistato oggi mi fa sentire appagata, seppure mai arrivata.

Il rapporto con Leonardo D'Amico

Leonardo D’Amico e Laura Freddi

Il suo compagno e padre di sua figlia Ginevra, 4 anni, si chiama Leonardo D'Amico e fa il fisioterapista. Presto si sposeranno:

Io e Leonardo ci siamo conosciuti a un torneo di beach volley, durante il quale mi ero slogata due dita. Perciò mi hanno portata da lui. […] Lui è più timido di me, serio e riservato. E io sono troppo chiacchierona. […] Io e Leonardo viviamo per Ginevra. A lei piacerebbe che ci sposassimo e ci teniamo che noi. Sto già organizzando per l'anno prossimo. Da buona cattolica vorrei un matrimonio in chiesa e una grande festa con tutti i nostri amici.

L'occasione in tv

Serena Bortone l'ha voluta come ‘affetto stabile' di "Oggi è un altro giorno" e per lei è stato come rinascere:

Sono ammirata dalla bravura di Serena Bortone e sto provando un modo diverso di fare intrattenimento. Penso che questa esperienza mi insegnerà parecchio e sono felicissima.

Il sogno: "Condurre un programma con il mio amico Nek. Sono anni che glielo propongo".