Kit Harington, dopo Il trono di spade la diagnosi: “Disturbo da deficit di attenzione e iperattività” La diagnosi mentre si trovava in una clinica americana per tentare di lasciarsi alle spalle l’abuso di alcolici: “Ho capito che la mia vita dipendeva da questo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kit Harington, a destra nel ruolo di Jon Snow ne Il trono di spade

Kit Harington, amatissimo per avere interpretato il ruolo di Jon Snow ne Il trono di spade, ha rilasciato un'intervista al podcast di Ben Branson The Hidden 20%. L'attore ha svelato che nel 2019 gli è stata diagnosticato l'ADHD, il disturbo da deficit di attenzione/iperattività. La diagnosi è arrivata mentre era in clinica per tentare di lasciarsi alle spalle l'abuso di alcolici: "Ho capito che la mia vita dipendeva da questo".

Kit Harington parla della diagnosi di ADHD

La diagnosi è arrivata nel 2019. L'attore Kit Harington si trovava in una clinica americana per cercare di mettere fine ai problemi con l'alcol. Da quattro anni tentava di tornare sobrio senza riuscirci. Poi, la decisione di ricorrere all'aiuto di specialisti. Ma oltre all'abuso di alcolici, c'erano altri problemi che il trentasettenne si portava dietro sin da bambino. I suoi genitori lo avevano soprannominato "Principe delle tenebre", proprio perché attraversava lunghi periodi in cui appariva di pessimo umore e che, anche dopo l'adolescenza, ha continuato a trascinarsi dietro. Poi gli è stato diagnosticato l'ADHD, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività:

Ho capito che la mia vita dipendeva da quello. Fortunatamente ero al posto giusto nel momento giusto. Da lì sono riuscito a crearmi una nuova vita. Sin da adolescente ho affrontato un sacco di nevrosi. Quando mi succede, sono in grado di portare tutti a fondo con me. E a una piccola parte di me piaceva il fatto che avessi questo effetto. Per questo, quando accade, devo essere consapevole di quello che sta succedendo e devo togliermi da quella situazione.

La sua salute mentale peggiorata a causa dei fan de Il trono di spade

Kit Harington è sposato con l'attrice Rose Leslie, anche lei ha recitato ne Il trono di spade, nel ruolo di Ygritte. Hanno due figli. Nel corso dell'intervista, Kit Harington ha fatto sapere che la sua salute mentale è peggiorata anche a causa del comportamento che alcuni fan del Trono di Spade avevano nei suoi confronti: "La gente mi trattava come se fossi Jon Snow. Ma nella mia vita non mi sentivo affatto come lui e questo ha portato ad alcune cicatrici psicologiche".