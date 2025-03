Jenny Urtis: “Intrappolata nel personaggio di Giacomo. Una showgirl è stata un’ingrata con me”

video suggerito

"Sono prigioniera del mio personaggio. Giacomo Urtis è da vent'anni che è un chirurgo e funziona. Per me è difficilissimo. Se in un salotto si riferiscono a ‘Jenny Urtis‘ nessuno sa chi sia" spiega la chirurga nello show Perse. A Sabrina Bambi racconta le difficoltà legate alla percezione che le persone hanno della sua immagine, poi si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "Un chirurgo e sua sorella, una famosa showgirl bionda, devono ringraziare me per essere arrivati dove sono oggi".

Jenny Urtis: "Sarò sempre legata al personaggio di Giacomo Urtis"

"Perché il suo account ufficiale si chiama ancora Giacomo Urtis?" È una delle prime domande che Sabrina Bambi rivolge alla sua ospite. La chirurga si dice rassegnata all'idea di essere intrappolata nel suo personaggio. "Per me è difficilissimo, avrei preferito essere una persona anonima. Vorrei chiedere a qualche persona famosa che ha cambiato nome come ha fatto… – racconta – L'altro giorno ero in tribunale, dovevo dare dei documenti. Nelle foto sono ancora rasata e con la barba. È brutto".

Jenny Urtis: "Dò i soldi a mio padre, non posso prenderli"

Jenny Urtis si lascia andare a un piccolo sfogo. "C'è un chirurgo che adesso è diventato molto famoso e lavora per me. È il fratello di showgirl bionda molto conosciuta – rivela – Entrambi mi devono ringraziare per dove sono adesso. Neanche grazie mi hanno detto. Anzi, non ti dico cosa si sono presi". Aprirebbe un canale sulla piattaforma OnlyFans: "Non pubblicherei contenuti hot, ma per far vedere come cucino, la mia vita, cosa faccio in casa. I soldi li faccio con altro". Alla domanda se sia vero che il padre gli dia una paghetta mensile di 200 euro, risponde:

Mio padre è sardo, fa il padre padrone, decide tutto lui. Lavoro e gli dò i soldi, non posso prenderli. Se ho bisogno di fare un viaggio glielo chiedo… Grazie agli adv (pubblicità) riesco a comprarmi i vestiti e a togliermi gli sfizi.