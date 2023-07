Jamie Lynn Spears: “Il rapporto con Britney? Amo tutta la mia famiglia. Mia figlia orgogliosa di lei” Jamie Lynn Spears ha parlato dell’attuale rapporto con Britney Spears, in un’intervista rilasciata a Variety. L’attrice ha fatto anche sapere che quando la figlia maggiore le parla della zia, la invita a essere orgogliosa di lei.

A cura di Daniela Seclì

Jamie Lynn Spears ha rilasciato un'intervista a Variety nella quale è tornata a parlare del rapporto con la sorella Britney Spears. Gli ultimi anni sono stati decisamente burrascosi per loro. La reginetta del pop, infatti, ha accusato Jamie Lynn di essere stata complice dei suoi genitori nel limitare la sua vita e nell'impedirle di prendere decisioni. E quando l'attrice ha pubblicato il libro intitolato "Things I should have said" ha ricevuto aspre critiche e ha dovuto difendersi dall'insinuazione di voler guadagnare soldi sulla pelle della sorella.

Cosa ha detto Jamie Lynn sulla sorella Britney Spears

Nel corso dell'intervista rilasciata a Variety, è stato chiesto a Jamie Lynn Spears quale sia l'attuale rapporto con la sorella Britney. La risposta è stata decisamente diplomatica:

Non provo che amore assoluto per ogni singolo membro della mia famiglia. Se ho imparato qualcosa dallo scorso anno, in quei momenti in cui sentivo di dovermi difendere, è che non è necessario che io dica altro. Devo lasciare tutto dov'è perché queste conversazioni dovrebbero essere private. Tutto ciò su cui voglio concentrarmi ora sono le mie figlie, mio marito e il lavoro che sto facendo.

Le parole su zia Britney dette alle sue figlie

Jamie Lynn Spears ha due figlie, Maddie che ha 14 anni e Ivey che ha 5 anni. Così, le è stato chiesto cosa dice alla figlia maggiore, quando a scuola sente le sue compagne parlare della zia Britney Spears. L'attrice ha dichiarato: