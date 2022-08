Giovanna Mezzogiorno si è separata e replica alle malelingue: “Non mi drogo e non prendo psicofarmaci” Giovanna Mezzogiorno si è separata dal marito Alessio Fugolo e sul settimanale Oggi si difende dalle “leggende metropolitane” sul suo conto: “Dicono che sto male, che mi drogo, bevo, prendo psicofarmaci, tra un po’ faccio pure le rapine”.

A cura di Daniela Seclì

"Negli ultimi tempi la sua vita è cambiata. Si è separata dal marito, Alessio Fugolo": si legge sul settimanale Oggi, che pubblica un'intervista a Giovanna Mezzogiorno, nella quale l'attrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. In particolare si è scagliata contro chi non perde occasione per spargere cattiverie sul suo conto, semplicemente perché per qualche tempo si è vista poco al cinema.

Giovanna Mezzogiorno contro le malelingue

Giovanna Mezzogiorno è nel cast del film Amanda, diretto da Carolina Cavalli, che vede nel cast anche Benedetta Porcaroli e Galatea Bellugi. L'attrice ha replicato alle malelingue che hanno attribuito la sua momentanea assenza dal grande schermo alle motivazioni più svariate, ma tutte ugualmente false:

Ho avuto due gemelli, mi sono dedicata a loro, l’ho detto, ma non basta mai. Se lavoro di meno partono le leggende metropolitane: dicono che sto male, che mi drogo, bevo, prendo psicofarmaci, tra un po’ faccio pure le rapine. Ci sono anche i commenti sul mio corpo. C’è stato un periodo in cui sono ingrassata e allora? È un colossale chissenefrega. Oggi sono diversa? Ho fatto attenzione a quello che mangiavo, sport no che sono pigra. Ma ancora: a chi importa? Conta che io il mio lavoro lo faccio bene, ci metto tutto, sempre.

Il desiderio di proteggere i figli Leone e Zeno perché non soffrano

Giovanna Mezzogiorno e l’ex marito Alessio Fugolo

I gemelli Leone e Zeno oggi hanno 11 anni e restano l'assoluta priorità di Giovanna Mezzogiorno. L'attrice fa il possibile per proteggerli dalla sofferenza: "Sono nati settimini, pesavano un chilo e mezzo. Per i primi anni ho pensato solo a loro, di giorno, di notte. Sono la cosa più bella, vorrei che non soffrissero mai. Li tengo lontani da Internet, dai cellulari, dal brutto che c’è fuori. Spero che crescano sereni. Sono già stata un'adolescente abbastanza complicata io". E ha concluso: