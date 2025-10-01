George Leonard: “Il Grande Fratello è finito con me. Con Carmela Gualtieri rapporti solo per nostra figlia”

George Leonard si racconta a Fanpage quindici anni dopo il Grande Fratello 10, ripercorrendo quell’esperienza e spiegando cosa pensa delle edizioni più recenti, che secondo lui non sono state all’altezza della sua. E sul rapporto con Carmela Gualtieri, nato nella Casa e da cui ha avuto una figlia: “L’importante è preservare la felicità della bambina”.

"Avrai sicuramente successo come giornalista perché hai intervistato me, io porto fortuna a tutti", dice George Leonard al termine di questa chiacchierata al telefono, prima di congedarsi. A voler sintetizzare la sua personalità in poche battute, non si potrebbe che scegliere queste. Sono passati quindici anni da quando partecipò al Grande Fratello 10. Quell'edizione, che fu la prima a durare ben sei mesi vista l'ottima risposta del pubblico, non fu lui a vincerla, eppure passò alla storia per il suo stile eccentrico, una spiccata capacità di leadership e, non meno importanti, alcune perle che l'hanno reso un "meme" eterno. Su tutte, la frase divenuta un cult: "Meglio un giorno da leoni, che mille da cento", nata come una gaffe ma che oggi lui stesso definisce come il suo biglietto da visita. In quest'intervista a Fanpage, l’ex concorrente continua a raccontarsi senza filtri, ripercorrendo quell'esperienza e svelando cosa pensa oggi del programma. E sul rapporto con Carmela Gualtieri, nato nella Casa e da cui ha avuto una figlia: "L'importante è preservare la felicità della bambina".

Hai partecipato al Grande Fratello nel 2009. Ti riguardi mai, ogni tanto? Che effetto ti fa?

Lo faccio spesso, in realtà. Mi piace molto riguardarmi, anche perché non sono cambiato di una virgola. Credo di essere uno dei pochi concorrenti che è rimasto esattamente quello che era. Al contrario di molti altri, io non ho mai finto, quello che avete visto lì dentro è lo stesso George che incontrereste un giorno qualunque al bar.

Rifaresti tutto allo stesso modo?

Sì, mi sono divertito e ho guadagnato pure soldi. Io lavoro divertendomi e il Grande Fratello è stato questo per me. Non credo di avere un talento particolare, ma il vero successo è quello di chi, pur non avendo talento, è in grado di saper cogliere un'occasione. È quello che credo di aver fatto.

Dal punto di vista economico, ritieni sia stato una svolta per te?

Assolutamente no. Mi ha solo dato più occasioni, più serate, più eventi e visibilità, ma io lavoro da quando ho 14 anni. Mi sono sempre dato da fare e, a differenza di altri, ho continuato a raccogliere i frutti di quel successo per oltre dieci anni, perché offrivo un prodotto diverso: ero un deejay vero, ad esempio, non come molti di adesso che si limitano a usare una chiavetta.

E quando ha cominciato a esaurirsi, nel tuo caso, quell’onda di popolarità?

In realtà non è mai finita. Ancora oggi mi fermano in strada per fare foto. Oggi sono uno dei designer più influenti al mondo nel settore dell’ottica, mentre ti parlo sto andando a ritirare un premio molto importante, il Silmo d’Oro (un riconoscimento che celebra la creatività, l'innovazione e la tecnologia nel settore dell'ottica e dell'occhialeria, ndr).

Molti ex concorrenti raccontano di un contraccolpo negativo dopo il reality.

Nel mio caso non è stato così. Il contraccolpo lo hanno quelli che non sanno gestire le emozioni e i soldi. Io ho investito su di me, ho continuato a costruire, basta andare a Ibiza, Milano, Palma o Lisbona per vedere tutto quello che ho creato.

Credi di aver guadagnato anche altro da quell'esperienza, oltre al denaro? Al GF hai conosciuto quella che poi è diventata la madre di tua figlia, Carmela Gualtieri.

La signora Gualtieri mi ha dato una delle cose più importanti che ho, che è mia figlia Violante. È la gioia della mia vita e le sarò sempre grato per questo. Non mi pento di nulla, perché da quel rapporto è nata lei, questo basta.

In che rapporti siete rimasti?

Ho rapporti con mia figlia, l'importante è quello. Quello che conta è essere dei buoni genitori, che sappiano educare e dare valore alle cose.

Dopo il GF parlavate di matrimonio.

Sono passati tanti anni da quando non sto più con la mamma di mia figlia, abbiamo scelto di prendere strade diverse e facciamo il nostro meglio per preservare la felicità della bambina.

Passiamo ad argomenti più leggeri. La tua frase cult “Meglio un giorno da leone che mille da cento” è nata come una semplice gaffe, poi ti ha dato il successo. La rivendichi ancora con orgoglio?

Assolutamente. In realtà, volevo dire “Meglio un giorno da leone che mille da pecora”, ma dopo aver trascorso 15 giorni chiuso in hotel prima di entrare nella Casa, ho fatto confusione. Mi è uscita così, in maniera spontanea, non è stato nulla di pensato o costruito, ed è diventata un tormentone che ancora oggi la gente ricorda. L'ho perfino tatuata, per me è un vanto.

Hai anche un altro figlio, Dan, nato dalla relazione con Carla Giommi, precedente a quella con Carmela.

Ho un bellissimo rapporto anche con lui. Per me rimane sempre un bambino, ma ormai è un ometto ed è alto due metri, io però continuo a chiamarlo “l’amore di papà”. Collaboriamo anche insieme professionalmente, sono molto fiero di lui.

Cosa pensi dell'evoluzione che ha avuto il programma nel corso degli anni?

Non è più il Grande Fratello, è diventato il Grande Bordello. Ai miei tempi era tutto diverso, entravi in Casa senza sapere nulla, i social non riuscivano a influenzare le dinamiche. Oggi i concorrenti sanno già come muoversi, costruiscono alleanze, recitano. Non c’è più originalità. Il Grande Fratello è finito con me.

C’è un personaggio che hai apprezzato particolarmente nelle edizioni successive alla tua?

L’unico che cito sempre è Pietro Taricone, ma lui ha partecipato anni prima di me. Dopo di me, sinceramente, non me ne viene in mente nessuno. Forse solo Tommaso Zorzi, che è molto simpatico, ma lui veniva già dal mondo degli influencer e quindi non partiva da zero come me.

Se ti proponessero di tornare in TV, accetteresti?

Ho ricevuto diverse proposte, ma adesso la mia priorità è la moda. Sono uno stilista di occhiali, anche sponsor ufficiale di Sanremo.

Progetti futuri?

Sto lavorando per realizzare un programma televisivo nuovo, in cui far confluire la mia professione da stilista e il mio stile ironico. Forse a breve potreste rivedermi anche in Tv, George Leonard non si accantona facilmente.