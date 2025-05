video suggerito

Enrico Papi: "Con mia moglie momenti delicati. Ho rischiato, sono stato lontano dalla tv per 7 anni" Enrico Papi torna in tv con Sarabanda Celebrity. In un'intervista racconta la sua lunga assenza dalla tv e l'amore che da 27 anni lo lega a sua moglie Raffaella Schifino.

Sarabanda Celebrity, celebre quiz musicale, torna su Italia 1 con Enrico Papi. In un'intervista il conduttore racconta come ha trascorso il periodo lontano dai riflettori e parla dell'amore che lo unisce da 27 anni a sua moglie Raffaella Schifino, con cui ha costruito una famiglia che definisce "pazzerella".

Enrico Papi: "Sono stato il sostituto di Vittorio Sgarbi, ma ero uno sconosciuto"

Enrico Papi, intervistato dal settimanale Chi, mette subito in chiaro che avere a che fare con lui non è semplice per via della sua carriera: "Chi entra in contatto con noi capisce che il nostro è un mondo parallelo. Del resto, chi fa questo lavoro non è normale. Chi ha a che fare con me deve essere ben predisposto. Mia moglie è predisposta". Il motivo è legato soprattutto all'imprevedibilità del suo mestiere. Parlando dei suoi figli, rivela di rivedersi molto in Iacopo:

È eclettico, gli piace stare davanti alle telecamere e poi si trasforma: lo vedi così, che è ancora quasi un bambino, poi lo vai a vedere a teatro, è un mostro. (…) A mia figlia Rebecca, invece, piace stare dietro le quinte, ha avuto sì proposte per fare tv in America. Ma è una che dice sempre di no.

Non ricorda il suo primo appuntamento con la moglie Raffaella Schifino, ammettendo di non essere un romantico. È lei che racconta che si sono conosciuti in discoteca: "Abbiamo parlato tutta la sera, ero rimasta colpita da questa sua attenzione nei miei confronti. Anni dopo mi ha confessato che era rimasto così a lungo e così attento perché, a me, avendo una mini di jeans piuttosto stretta, si vedevano le mutande". Papi aggiunge di essere stato attratto dalla sua "follia" e simpatia. Non è un tipo da regali, ma rivela di essere "uno spendaccione tremendo". A proposito della sua carriera televisiva:

L'anno prossimo festeggio i 30 anni in Mediaset. Era il 1996, mi chiamò Silvio Berlusconi, pensavo che fosse uno scherzo e mi disse di sostituire Vittorio Sgarbi, che faceva Sgarbi quotidiani e di fare Papi quotidiani. Ero uno sconosciuto, dissi: Ma come si fa?

Enrico Papi: "Via dalla tv, non potevo lavorare come volevo"

Prima di tornare con Sarabanda Celebrity, è stato per un po' al riparo dai riflettori perché "sentiva di non poter lavorare come voleva". "Sono uno di quelli che si è fermato, ha lasciato la tv e si è cresciuto i figli, fra tanti che lo dicono e non lo fanno. Io non l'ho detto e l'ho fatto. Sono stato sette anni in America" spiega. La scelta, però, ha avuto delle conseguenze:

Quello, però, è stato un errore, perché l'essermi fermato ha dato l’agio ad alcuni di poter dire: “Non lo fanno più lavorare” e questo mi è dispiaciuto. Del resto, se non sei in tv, non esisti. La gente, quando ti incontra, ti chiede: “Ma ora tu che stai facendo?”, come se non ci fosse una vita fuori dalla tv.

Prima di prendere questa decisione, aveva l'impressione di aver perso contatto con la realtà. In quel periodo di pausa si è dedicato alla famiglia. "Sono andato lontano e per molto tempo, e facendolo ho rischiato. Dall’altra parte ho studiato la tv americana, l’intrattenimento, ho portato qualche format in Italia" dice ancora. Il matrimonio con sua moglie è saldo: "Ci sono stati dei momenti più delicati, come per tutti, credo. Ma alla fine io e lei ci rendiamo conto che ci sono affetti e sentimenti e vita vissuta che ci riportano sempre nella stessa direzione, dentro il nostro mondo".