video suggerito

Ema Stockholma mette in difficoltà Fedez con una domanda sul suo passato: la commozione del rapper Fedez, intervistato da Rai Radio 2, ha evitato di rispondere a una domanda della conduttrice Ema Stokholma. Il rapper si è commosso ed è rimasto in silenzio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la sua esibizione sul palco del Festival con Battito, Fedez è stato intervistato da Rai Radio 2. Il rapper non ha risposto a una domanda della conduttrice Ema Stokholma, rimanendo in silenzio e mostrando una palese commozione.

L'intervista di Fedez ai microfoni di Rai Radio 2

Poco dopo la sua performance all'Ariston, Fedez è stato intervistato da Rai Radio 2. Gino Castaldo, uno dei due conduttori, ha lodato l'originalità della canzone Battito, definendola "inquieta". "L'idea era mettere un po' tutto il vissuto di questi anni e le mie esperienze, provando a portarle sul palco – ha spiegato l'artista – Spero di esserci riuscito". Successivamente è arrivata anche la domanda della conduttrice Ema Stockolma: "Sono stati anni difficili, immagino?" Fedez, però, non ha risposto, limitandosi a mormorare qualcosa, abbassare lo sguardo e commuoversi. "Sono state settimane impegnative, per me anche solo essere riuscito a salire su quel palco con quella calma lì è già una vittoria. Sono felice" ha concluso il cantante.

La canzone di Fedez a Sanremo e il look con le lenti contatto nere

Fedez è in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Battito. Intervistato da Rai Play, il rapper ha spiegato il significato del suo brano: "Si tratta di un brano molto intimo, è una dicotomia tra un brano d’amore in cui la figura femminile incarna la depressione quindi diciamo è un brano sulla depressione costruito come se fosse una canzone d’amore. Se la mia canzone fosse un'immagine sarebbe un pixel nero". E sul perché si è presentato sul palco del Teatro con le lenti a contatto nere:

Leggi anche Fedez e le lentine a Sanremo 2025: il video che mostra quanto è stato difficile mettergliele

È stata un'idea dell’ultimo minuto. Stavo guardando un documentario dei Limp Bizkit e c'era il chitarrista Wes Borland che metteva queste lenti a contatto giganti. L'ho guardato ed ho pensato è perfetto per il brano, perché dico ‘Dentro i miei occhi guerra dei mondi’. È anche un po' come avere una maschera e quindi mi aiuta anche ad avere una maschera.