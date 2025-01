video suggerito

Eleonora Abbagnato: “Alcuni coreografi ci lanciavano le sedie, urlavano che non eravamo abbastanza magre” “C’erano coreografi che ci lanciavano le sedie urlandoci che non eravamo abbastanza magre”, ha raccontato Eleonora Abbagnato ricordando gli anni della sua formazione nel mondo della danza classica. Oggi è direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, insegnante e ogni tanto anche in tv come giudice ad Amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il primo tutù a quattro anni e da allora non l'ha più tolto. Eleonora Abbagnato di anni oggi ne ha 46 e ha costruito una lunga carriera nel mondo della danza classica. Etoile dell'Opera di Parigi, dal 2015 è direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, oltre che insegnante. Intervistata da Il Corriere della Sera, ha raccontato gli anni di formazione, le pressioni subite per il suo aspetto fisico e parlato anche della sua vita privata. È sposata dal 2011 con il calciatore Federico Balzaretti, di cui precisa di non essere gelosa.

"Ci lanciavano le sedie urlandoci che non eravamo magre"

Nel corso dell'intervista Abbagnato ha ricordato gli anni della sua formazione, in cui c'era una grande attenzione all'aspetto estetico delle ballerine e al loro corpo. "Il metodo che c'era prima era sbagliato", ha spiegato, precisando come ora in Accademia i ballerini siano supportati da "psicologi e nutrizionisti". In passato, invece, venivano usati modi diversi: "C’erano coreografi che ci lanciavano le sedie urlandoci che non eravamo abbastanza magre. Anche Roland Petit, il mio maestro, quando non ero sufficientemente in forma, me lo diceva. Lo prendevo come stimolo. Ma era difficile sentirselo dire".

Quando studiò all'Opera di Parigi, Abbagnato venne anche definita ‘la piccola mafiosa', un'espressione che le rimase incisa nella mente: "Fu la mamma di una mia compagna a dire questa cosa… avevo 14 anni e quando sei piccola non sai cosa pensare. Mi dissi che magari mio papà lo era mafioso e io non lo sapevo… fu destabilizzante".

L'amore per la tv grazie a Pippo Baudo

Parallelamente al mondo della danza, Abbagnato si fa apprezzare dal pubblico anche grazie alla televisione. La prima volta quando aveva solo 11 anni, grazie a Pippo Baudo: "Mi portò lui in tv, era il massimo in quel momento. Mi ha fatto innamorare del mezzo". A distanza di anni, l'insegnante continua a portare la sua conoscenza sul piccolo schermo grazie a programmi come Amici di Maria De Filippi, dove viene spesso invitata come giudice per le sfide esterne: "Credo che i ballerini classici venuti fuori da Amici siano fantastici anche perché quello non è un palco fatto per la classica. Quando mi hanno chiesto di ballare ho sempre detto di no, “vengo per fare la giudice” ".