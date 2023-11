Efe Bal choc sul battesimo per transgender e figli coppie gay: “Il Papa forse vuole ridurre la natalità” Efe Bal ci ha spesso abituato a parole controcorrente rispetto a quella che è la abituale narrativa sul mondo LGBT. Anche questa volta non si tira indietro: “L’Europa è in recessione, i tassi di disoccupazione sono alle stelle e il Papa pensa ai transessuali”.

Dopo la decisione epocale di Papa Francesco di consentire il battesimo alle persone transessuali e ai gay, è arrivata la reazione anche di una delle più in vista tra le escort transessuali, Efe Bal. A Mowmag, la storica ‘starlette' del mondo di mezzo milanese non ha deluso e ha lanciato strali sprezzanti e giudizi tagliati con l'accetta proprio all'indirizzo di Papa Francesco: "Quel Papa è stato messo lì per obbedire e per promuovere un mondo gay e trans, tutto ciò anche per ridurre drasticamente la natalità". Insomma, non esattamente il pensiero in linea con quello espresso qualche giorno fa da Elia Bonci, attivista trans.

Le parole di Efe Bal

Efe Bal ci ha spesso abituato a parole controcorrente rispetto a quella che è la abituale narrativa sul mondo LGBT. Lo avevamo scoperto già durante le critiche a JK Rowling. Anche in questo caso, la escort non si tira indietro e ribadisce:

Io sono da sempre contraria a tutta questa promozione per un mondo gay, tant'è che credo che alla fine quello che vogliano fare è fermare la riproduzione dell'umano. Ora Miss Olanda è trans, come anche Miss Portogallo, Glamour ha scelto una ragazza trans come donna dell'anno. E in tutto quello che sta succedendo le femministe non dicono niente, sono mute e questa è una vergogna. credo che donna si nasca e non si diventi. Un uomo che si opera, anche se si toglie il pene, rimane per me sempre un uomo, perché finché non cambi il cervello, resti un uomo. È il cervello quello che decide, quindi anche se ti togli il caz*o non è cambiato il tuo essere uomo, il modo in cui reagisci, ti esprimi o ti arrabbi rimane quello. Dio ti ha creato così, con cromosomi maschili e con il cervello di un uomo. Questo è un mio pensiero, ma ricordiamoci che in un mese sono morte 10mila persone, di cui più di 4mila sono bambini, era necessario affrontare un argomento del genere proprio in questo momento?

"I transessuali non sono una priorità"

"I transessuali non sono una priorità", parola di Efe Bal che rincara la dose: "L'Europa è in recessione, i tassi di disoccupazione sono alle stelle, le cose costano tre o quattro volte di più rispetto a un paio d'anni fa. Ieri ho fatto un video su TikTok dicendo che nel 2024 caffè pasta e olio costeranno fino al 70% di più. In un contesto simile il Papa ha pensato di parlare di questa cosa. Ma poi lui non è il vero Papa, quello che vero si è ritirato, l'hanno cacciato e hanno messo lì Bergoglio proprio per promuovere questo mondo di gay e di genderless che io non sopporto". E sull'utero in affitto: "Sono totalmente contraria: è una cosa per i gay ricchi. Si potrebbe scegliere un bambino nero, disabile, down e invece no. Ricordiamoci che la pratica dell'utero in affitto costa più di 100 mila dollari; quindi, due ragazzi gay che lavorano in un bar, che si amano e che vogliono vivere insieme, non potranno mai avere un bambino, perché non si potranno mai permettere di spendere quelle cifre. Io faccio questa battaglia da sempre. Non sono ovviamente contro gay e trans, che vivano tutti come vogliono, ma hanno già tanto, perché l'Italia è un paese aperto: non esiste l'omofobia se sai come gestirti e come muoverti. Io sono un transessuale e vengo dalla Turchia, e quindi non sono solo trans, ma sono anche extracomunitaria e prostituta. In 23 anni che sono qui non ho mai subito un episodio di omofobia".