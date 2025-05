video suggerito

Chiara Ferragni: "Non mi avvicino a uomini che maltrattano la famiglia. Ora mi sento una donna equilibrata" "Mi sento una donna equilibrata, voglio preservare questa sensazione", ha raccontato Chiara Ferragni dopo l'ultimo anno difficile che ha dovuto attraversare. Quanto all'amore, ha spiegato: "Non mi avvicinerei mai a uomini che maltrattano la mia famiglia e i miei amici".

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni si è raccontata in una lunga intervista a Cosmopolitan Turchia. L'imprenditrice ha ripercorso l'ultimo anno della sua vita, che ha definito "difficile"e in cui si è sentita persa", poi ha parlato di amore e del periodo invece sereno in cui si trova ora: "Mi sento una donna equilibrata, voglio preservare questa sensazione".

Chiara Ferragni ricorda l'ultimo anno: "Mi sentivo persa, non sapevo cosa fare"

Per Chiara Ferragni il 2024, sia a livello personale che lavorativo, è stato un anno difficile come ha più volte sottolineato: "Ci sono stati momenti in cui mi sentivo persa e non sapevo cosa fare". Ad aiutarla la famiglia e gli amici più cari: "Grazie al loro supporto ho ricominciato ad ascoltare la mia voce interiore". Essere influencer, ha spiegato, "è solo una piccola parte del mio lavoro", e ad oggi si definisce "imprenditrice e creatrice di contenuti", precisando: "Penso che l'era degli influencer sia finita. Ora il problema non è solo presentarsi, ma anche stabilire un sistema. Non solo per ispirare, ma per dare una direzione”.

"Mai uomini che maltrattano la famiglia e gli amici"

Dopo essersi lasciata alle spalle un periodo difficile, Chiara Ferragni si sente ora una una "donna equilibrata" e rinata: "Voglio preservare questa sensazione. Perché, indipendentemente da come appaia dall'esterno, niente può sostituire la sensazione di solidità interiore. Essere Chiara Ferragni ha sempre un significato, ma ora è un'altra cosa”. E alla domanda ‘Quel segnale d'allarme che prima ignoravi e a cui ora non ti avvicini nemmeno?”, ha risposto: "Uomini che maltrattano la mia famiglia e i miei amici. Mai". Già di recente, ospite del podcast della sorella Valentina, aveva parlato di amore e relazioni tossiche. E questa sua risposta potrebbe essere una frecciatina al passato, in particolare all'ex marito Fedez, anche se è solo una ipotesi.