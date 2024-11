video suggerito

Carolyn Smith sul battibecco con Simone Di Pasquale: “Sono rimasta sorpresa. Io non umilio i concorrenti” Ospite della trasmissione radiofonica condotta da Serena Bortone, Carolyn Smith ha parlato del battibecco avuto con Simone Di Pasquale nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle. Sull’eventualità che Nina Zilli abbandoni il programma condotto da Milly Carlucci, rivela: “Mi auguro che vada avanti. Non sappiamo se continuerà ma è brava”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ospite del programma 5 in condotta di Rai Radio2 con Serena Bortone e Francesco Cundari, Carolyn Smith racconta il suo amore per i cani. Nel corso della puntata, però, c'è anche spazio per parlare della sua esperienza come giudice di Ballando con le stelle, per ritornare sulla discussione che avuto con Simone Di Pasquale all'interno dello show di Milly Carlucci e per rispondere alle fake news che circolano sul suo conto.

Carolyn Smith: "Sono convinti che mio marito mi tradisca"

Carolyn Smith racconta che è stato merito del suo cane Scotty, che ora non c'è più, se ha scoperto il tumore: "Ero a casa, stavamo giocando sul letto, e i cani mi saltavano addosso. Saltando sul seno sinistro mi sono accorta che mi faceva male, e quindi ho deciso di andare a fare degli accertamenti". Alla domanda su come reagisca alla fake news che circolano sul suo conto, ammette: "È una settimana che lotto con questo tipo di notizie, l'ultima è che mi sto separando da mio marito perché mi mette le corna. Non ho ancora capito con chi. Non è vero, siamo una coppia molto affiatata". È stato proprio Tino, suo marito, a scoprire che l'informazione stava girando su Facebook: "Gli ho detto che non deve nemmeno farmele vedere perché mi arrabbio tantissimo. Secondo queste fake news io una volta al mese sono morta, dicono che sto male. Mi dà fastidio perché le persone che ci tengono a me si preoccupano".

Carolyn Smith sulla lite con Simone Di Pasquale: "Sono rimasta sorpresa, io so fare il mio lavoro"

Nel corso della puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 26 ottobre, Nina Zilli aveva annunciato l'intenzione di voler abbandonare il programma a cause delle sue condizioni fisiche. "Mi auguro che vada avanti. Non sappiamo se continuerà ma è brava" commenta Carolyn Smith. Si dice soddisfatta anche di Sonia Bruganelli: "Sta andando bene, sta ascoltando l'insegnante e sono felice di questo". Alla domanda su come abbia affrontato il battibecco con Simone Di Pasquale, rivela:

Sinceramente sono rimasta molto sorpresa perché io so fare il mio lavoro in maniera eccellente. È venuta fuori questa roba qui ma io non avevo neanche parlato. Non critico mai personalmente né umilio i concorrenti perché non è nel mio stile. Ognuno può dire la sua, però la cosa che mi infastidisce è quando dicono ‘giuria' e non nome e cognome. Non mettete tutti insieme, siamo in cinque.