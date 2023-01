Carlo Conti: “Mi chiedo se mio padre sarebbe stato capace di crescermi come ha fatto mia madre” In vista del ritorno di “Tali e Quali” in tv, Carlo Conti si racconta sulle pagine del settimanale Chi. Il conduttore parla tanto della sua carriera, quanto del suo privato, dicendosi felice per tutto ciò che ha raggiunto.

Carlo Conti sta per tornare su Rai1 con la nuova edizione di "Tali e Quali" lo show in cui sono gli spettatori a mettersi in gioco, mostrando le loro abilità. Il conduttore si è raccontato in un'intervista al settimanale Chi, in cui ha parlato non solo della soddisfazione datagli dal suo lavoro, ma anche della felicità di aver trovato un suo equilibrio personale con l'incontro della moglie Francesca e l'arrivo di suo figlio Matteo.

Il ritorno di Tali e Quali in tv

Dal 7 gennaio parte la nuova edizione di "Tali e Quali", dopo il successo dello scorso anno e Carlo Conti racconta sulle pagine del settimanale Chi, come vedere i partecipanti allo show, spesso lo abbia riportato indietro ai primi momenti della sua carriera: "L'amore che i concorrenti mettono in ciò che fanno mi riporta alla passione degli inizi. In questo programma ci sono giovani imitatori, cantanti di lungo corso leader di cover band. Alcuni non hanno più l'età per per sperare in una carriera stabile nello spettacolo, anche se magari l'avrebbero meritata, ma è rimasta la passione". Proprio lui, infatti, ha lasciato tutto per poi cimentarsi in quello che è diventato il suo lavoro, ma a questo proposito sente di dover dare dei consigli a chi vorrebbe fare questo salto nel vuoto:

Lo deve fare entro i 30 anni, quando ancora non ha decollato da una parte e può farlo dall'altra. E, soprattutto, non lo deve fare con la morbosità di diventare famoso, ma solo per la passione di fare quel mestiere, indipendentemente dal fatto di avere successo.

Il rapporto con la Rai, ormai più che decennale, è appagante per il conduttore che nutre una fedeltà nei confronti dell'azienda: "Sto bene qui, quando un matrimonio va bene non c'è motivo di cambiare: ho la mia collocazione, faccio i miei programmi, mi sono conquistato il mio spazietto. Poi nella vita non si sa mai. Fino a dieci anni fa ero più fedele alla Rai, poi ho trovato la persona giusta. Adesso sono felicissimo, sia alla Rai che nei sentimenti". Dopo anni di lavoro, quando si accende la telecamera, prova ancora certe sensazioni:

Divertimento e soddisfazione. Soprattutto per il mio gruppo di lavoro quando arrivano bei risultati come quello di Tale e Quale Show o dello Zecchino d'oro, o come quando abbiamo creato Top 10. Ho avuto così tante personali che ora è più forte la soddisfazione per il successo del lavoro di gruppo.

L'amore per la sua famiglia

L'incontro con sua moglie Francesca gli ha cambiato la vita e anche il ruolo da padre è stato per lui significativo. Conti, che non ha avuto modo di vivere suo padre, rivela di essere grato a sua madre che gli ha permesso di essere la persona che è oggi:

Mi sono chiesto spesso: se anziché aver perso il mio babbo quando ero piccino avessi perso la mamma, sarei diventato quello che sono oggi con certi valori? Il mio babbo mi avrebbe tirato su allo stesso modo? Io so cosa ha fatto mia mamma, ma non so se un uomo avrebbe avuto lo stesso spirito di sacrificio, lo stesso amore per tirarmi su e dedicarmi la propria vita.

Ora, quando guarda la sua famiglia prova una grande serenità, oltre che gioia per tutto quello che insieme alla moglie è riuscito a costruire e che custodirà ogni giorno che passa.