Camilla Ghini sul rapporto tra l’amico Edoardo e Antonella al GF: “Non credevo potesse innamorarsi” Camilla Ghini ha commentato il rapporto tra l’amico Eodardo Donnamaria (con cui ha condiviso l’avventura a Forum) e Antonella Fiordelisi: “É innamorato, non pensavo si potesse innamorare nella casa del GF Vip. Antonella mi sembrava più costruita, ora le credo”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Camilla Ghini è intervenuta ai microfoni del programma Turchesando per parlare della storia d'amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. La ragazza è molto amica del concorrente: insieme hanno condiviso l'esperienza nel programma Forum, dove si sono conosciuti e hanno instaurato un bel legame di amicizia.

Il commento di Camilla Ghini sul percorso di Edoardo

La figlia di Massimo Ghini ha commentato il percorso di Edoardo al GF Vip, che sta seguendo molto in questi tre mesi. La ragazza, migliore amica del concorrente, è dispiaciuta che non sia riuscito a mostrare la parte più bella di se stesso, quella simpatica e gioiosa, ma che al contrario sia spesso abbattuto anche per via del rapporto con Antonella: "Sono rimasta un pò male nel vederlo giù di morale, un pò triste. A oggi non ha tirato fuori la sua parte simpatica, avrebbe potuto viverla un pò più serenamente questa esperienza".

"Non credevo che Edoardo potesse innamorarsi"

Sempre ai microfoni di Turchesando, Camilla Ghini ha parlato anche del rapporto tra Edoardo e Antonella, sorpresa del fatto che lui si sia innamorato proprio nella Casa, dal momento che nel suo passato ci sono solo storie d'amore brevi. Su Antonella invece, la ragazza si è ricreduta e pensa che i suoi sentimenti siano sinceri, anche se non ha apprezzato i "giochetti" messi in piedi per farlo ingelosire: