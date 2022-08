Berlinguer: “Contro di me polemiche violente, ignobile chi dice che mio padre si rigira nella tomba” Bianca Berlinguer si racconta in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sul matrimonio con Luigi Manconi, ha spiegato: “Avevamo fatto il giuramento, poi abbiamo soprasseduto perché c’era stata una forte ondata di ritorno del Covid. Lo faremo il prossimo anno…”.

Bianca ed Enrico Berlinguer

Bianca Berlinguer si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. La giornalista ha ricordato il padre Enrico Berlinguer, poi ha parlato delle polemiche che hanno investito la trasmissione #Cartabianca. Quanto alle nozze con il compagno Luigi Manconi, ha spiegato: "Avevamo fatto il giuramento, poi abbiamo soprasseduto perché c’era stata una forte ondata di ritorno del Covid. Lo faremo il prossimo anno…". E quando le è stato fatto notare: "Lei è una bella donna, quanto ha contato il suo aspetto nel lavoro?", la giornalista ha replicato: "Ha contato certamente e mi ha dato sicurezza, ma da una certa età in poi, ciò che è davvero importante è sapersi accettare così come si è".

Bianca Berlinguer replica alle polemiche

Nel corso dell'ultima edizione di #Cartabianca, Berlinguer si è spesso ritrovata al centro delle polemiche. La giornalista ha precisato che, ovviamente, ciò non le fa piacere, ma si è ormai abituata:

Mai mi sarei aspettata che si potessero scatenare polemiche così violente nei confronti di #cartabianca per il solo fatto di aver dato voce a tante opinioni diverse, come del resto hanno fatto tutti gli altri talk. Il motivo di tanto livore nei miei confronti? Sono donna, lavoro per la Rai e sono figlia di Enrico Berlinguer. E pensi che per me si tratta di tre qualità, che spero di meritare.

Quindi è entrata nello specifico, commentando le polemiche scoppiate sia per la presenza tra gli ospiti di Alessandro Orsini e, talvolta, generate dalla presenza fissa nel programma di Maurizio Corona:

Guardi, Orsini ha suscitato molti più commenti positivi che negativi. Del resto c’è una parte degli italiani che la pensa come lui. E io ritengo che sia giusto dare voce a tutti perché è l’unico modo per consentire agli spettatori di formarsi una propria opinione e per alimentare la discussione pubblica. Corona? Ormai fa parte integrante della “famiglia” di #cartabianca. Fin quando ci sarà la trasmissione ci sarà Corona.

Il ricordo di Enrico Berlinguer

Bianca Berlinguer è convinta che verrà considerata per tutta la vita "la figlia di Enrico Berlinguer": "All’inizio è stato difficile perché dovevo affermare la mia identità individuale, come accade a tutti i figli di personalità pubbliche. Però non mi piacciono i “figli di” che si lamentano di esserlo perché in realtà questa condizione ti dà più vantaggi che svantaggi, non bisogna essere ipocriti. E poi nel mio caso io ancora oggi sento il fortissimo affetto che c’è nei confronti di papà, e che in parte è stato riversato su di me, e la cosa mi fa indubbiamente piacere". In alcune occasioni, tuttavia, essere la figlia di Enrico Berlinguer ha costituito un peso per lei: