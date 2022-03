Bassetti e la frecciatina ai virologi: “Allarmismo sul Covid per continuare ad andare in tv” Matteo Bassetti, ospite di Mattino Cinque, ha fatto il punto sulla situazione Covid in Italia. Ha spiegato che nonostante non sia ancora finita, la situazione negli ospedali al momento è sotto controllo.

A cura di Daniela Seclì

Matteo Bassetti è intervenuto nel corso della puntata di Mattino Cinque di lunedì 21 marzo, per fare il punto sulla situazione Covid in Italia. Federica Panicucci non ha nascosto all'infettivologo le sue perplessità nel notare che i virologi spesso danno versioni diverse sull'andamento della pandemia, tra allarmismi e dichiarazioni più rassicuranti.

Matteo Bassetti e la situazione Covid in Italia

Matteo Bassetti ha spiegato che nonostante stiano aumentando i contagi, la situazione negli ospedali non solo sarebbe sotto controllo, ma anche nettamente diversa rispetto a un anno fa in questo stesso periodo:

"Ognuno ha le proprie interpretazioni. Io guardo quello che vede un medico. E vedo il reparto alle mie spalle che è vuoto. Nello stesso periodo di un anno fa, questo reparto era strapieno. Cosa sta succedendo? Stanno aumentando i contagi ma di persone che non vanno in ospedale, che non hanno una malattia grave, che hanno delle forme di influenza, di raffreddore rinforzato. Tante persone contagiate ma stanno a casa. Non c'è neanche il paragone con le ondate precedenti. Noi abbiamo avuto quattro ondate, che hanno in qualche modo messo in difficoltà l'ospedale, mentre questa è un'ondata a casa".

Le perplessità di Federica Panicucci e la replica di Bassetti

Federica Panicucci ha obiettato: "Però noi leggiamo anche notizie relative agli ospedali. Alcuni quotidiani parlano di terapia intensiva in aumento, ricoveri in aumento. Chi ha ragione?". Bassetti ha replicato:

"Io guardo i dati nazionali, sono 32 giorni consecutivi che davanti alle terapie intensive c'è il segno meno. In tutto il Paese abbiamo meno di 500 malati in terapia intensiva. Lo scorso marzo quello era il numero che aveva una sola regione. Se vogliamo portare l'attenzione sul problema Covid non possiamo farlo terrorizzando la gente, dicendo che gli ospedali sono pieni. Dobbiamo dire che non è tutto finito, che probabilmente faremo una dose di richiamo il prossimo autunno, dobbiamo avere cautela. Se qualcuno vuole continuare a usare la mascherina, fa bene a continuare a utilizzarla, ma non possiamo dire che la situazione va male e gli ospedali sono pieni".

La conduttrice, allora, ha esclamato: "Ma perché dichiarano tutto questo? Vogliono tenerci sempre un po' in allarme?". Bassetti ha esposto la sua idea: "Devo dire la verità, io sono ben contento di essere invitato meno in televisione, di parlare meno perché mi occupo di tutte le altre malattie infettive". Panicucci l'ha interrotto: "Beh, meno negli altri programmi perché qui da me c'è tutti i giorni". Bassetti ha concluso senza replicare a Federica: "Forse qualche mio collega è più dispiaciuto di questo e quindi magari vuole mantenere l'attenzione per continuare a farsi invitare".