Antonio De Matteo: "Dopo il ruolo di Lino in Mare Fuori sono andato in crisi. Per un periodo ho lavorato ad Amici"

A cura di Sara Leombruno

Antonio De Matteo è Lino in Mare Fuori, la serie fenomeno Rai la cui trama si incentra sui ragazzi dell'IPM di Napoli, ma coinvolge anche le controverse guardie giurate, proprio come il suo personaggio. In un'intervista a Vanity Fair, racconta di non sentirsi perfettamente a suo agio a interpretare i cattivi: "Dopo la prima stagione mi hanno iniziato a proporre solo ruoli da cattivo. Io sono tutt'altro che quello". Durante la sua carriera, ha lavorato anche come operatore dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi: "Quell'esperienza mi ha portato a una consapevolezza nuova".

Il periodo di crisi dopo il successo di Mare Fuori

Dopo il ruolo di Lino, Antonio De Matteo ha interpretato anche il padre violento di Modesta nell'Arte della gioia, oltre che Alfredo in Stranizza d'amuri. Questi personaggi, però, sono molto diversi da lui: "A un certo punto ho avuto una crisi, dopo la prima stagione di Mare fuori, mi hanno iniziato a proporre solo ruoli da cattivo. Io sono tutt'altro che quello, anche se da una parte mi ha fatto piacere che mi affidassero una zona così delicata dell'essere umano, l'esplorazione di una parte oscura". Dopo aver chiesto spiegazioni ai registi, ha capito di possedere una "sensibilità" e una "forza d'animo" che non venivano meno mentre interpretava quei ruoli: "È stato questo ad aiutarmi a superare la crisi e ad apprezzare anche il divertimento nel prestare il volto a un cattivo".

Antonio De Matteo (Lino) e Clotilde Esposito (Silvia) in Mare Fuori 5

Il passato da operatore ad Amici

Da adolescente, giocava anche a pallacanestro. Il sogno della recitazione, però, l'ha spinto a superare i momenti di difficoltà: "Intorno ai 27 anni ero frustrato dagli scarsi risultati ottenuti dal mio lavoro e sono andato via dall'Italia per trasferirmi prima in Irlanda e poi in Spagna, dove sono stato tre anni". In quel periodo ha lavorato anche come cameriere: "Non volevo più saperne di fare l'attore, ma a un certo punto non ho resistito e sono andato a fare dei casting per delle pubblicità a Barcellona vincendo, poi, una parte in una commedia indipendente catalana".

Oggi, non riuscirebbe mai a vedersi lontano dal set: "Ho 47 anni, sarò giovanile ma non sono giovanissimo, e semmai dovessi ricominciare da capo sarebbe complicato. Infatti cerco sempre di tenere vivi i miei interessi, di studiare e di aggiornarmi. Ho lavorato, per esempio, dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi come operatore, anche quello mi ha portato a consapevolezze nuove".