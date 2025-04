Antonella Clerici e il contratto in scadenza: “Non gioco al rialzo. Conosco pregi e difetti della Rai, mi sento a casa”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Antonella Clerici si è raccontata in una lunga intervista. La conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Senior ha parlato del contratto ormai in scadenza in Rai, ma anche della sua vita privata, spaziando dagli amori passati all'attuale rapporto con Eddy Martens, padre di Maelle.

Il futuro di Antonella Clerici è in Rai

Antonella Clerici ha parlato del futuro della sua carriera in un'intervista rilasciata al magazine F. Nel corso della chiacchierata è stato rimarcato come il suo contratto in Rai sia in scadenza. La conduttrice ha spiegato di non avere intenzione di andare altrove, né di innescare un gioco al rialzo con l'azienda che da anni è la sua casa:

Penso proprio che lo rinnoverò, se la Rai lo vorrà. Non sono una che va di qua e di là, non gioco al rialzo. So quali sono i pregi e difetti di questa azienda, mi sento a casa.

Antonella Clerici, l'amore e l'attuale rapporto con Eddy Martens

Antonella Clerici da anni è legata sentimentalmente a Vittorio Garrone. Prima di lui, si è imbattuta in relazioni complicate. La conduttrice ha spiegato: “Non erano uomini violenti, ma di narcisisti ne sono capitati, e non solo da ragazza. Ti fanno sentire come una regina e poi ti buttano giù". Il meccanismo era il solito. Quando lei si allontanava si dicevano pronti a cambiare, ma una volta appianate le cose tornavano a essere quelli di sempre: "Dicono di non poter vivere senza di te poi ricominciano daccapo”. Quindi ha parlato dell'attuale rapporto con Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle:

Io lo sento solo se ci sono questioni importanti per nostra figlia di cui parlare. Vive a Bruxelles, lui e mia figlia chiacchierano in videochiamata, ogni tanto litigano, com’è normale. […] Mi sono sempre adoperata perché il loro rapporto continuasse. Lui c’è a suo modo, con i suoi tempi. Lei è abbastanza grande e comunicano direttamente fra di loro.