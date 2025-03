video suggerito

Andrea Roncato e il matrimonio finito con Stefania Orlando: "È uscita di casa ed è andata a vivere con qualcun altro" Andrea Roncato, ospite de La volta buona, ha parlato del matrimonio finito con Stefania Orlando: "Se mi ha tradito? Lei sa la verità".

A cura di Daniela Seclì

Andrea Roncato è stato ospite della puntata de La volta buona trasmessa martedì 11 marzo. L'attore ha parlato della sua vita privata. Nel suo passato, un breve matrimonio con Stefania Orlando. Dal 2017, invece, è sposato con Nicole Moscariello. Parlando dei suoi trascorsi sentimentali, Roncato ha spiegato di essersi sempre addossato la colpa dei tradimenti subiti.

Andrea Roncato e il matrimonio finito con Stefania Orlando

Andrea Roncato ha parlato del suo passato sentimentale. Ha confidato di essere stato spesso tradito. Tuttavia, sul conto di Stefania Orlando ha spiegato:

Se Stefania Orlando mi ha tradito? Non lo so. Io non ho mai indagato se devo essere sincero. Non so se Stefania mi abbia tradito con qualcun altro ma io posso garantire che quando ci sono atti d'infedeltà o un matrimonio finisce, la colpa è di entrambi, io me le sono prese le mie responsabilità.

Ha aggiunto, poi, che quando si ama davvero, il tradimento non è un'opzione: "Posso garantire che quando due persone sono innamorate l'una dell'altra, l'idea di tradire non passa nemmeno per l'anticamera del cervello".

Come è finito l'amore con Stefania Orlando: la versione di Andrea Roncato

Parlando di come è finito il matrimonio con Stefania Orlando, Andrea Roncato ha raccontato: "Se ne è andata e evidentemente aveva i suoi problemi. Avrà avuto i suoi interessi. Sono cose sue”. Insomma, è apparso reticente a dilungarsi troppo nei dettagli. Tuttavia, Caterina Balivo gli ha ricordato che poco più di tre anni fa, l'attore aveva dichiarato: "Stefania mi ha lasciato perché aveva un altro". Roncato ha tagliato corto, spiegando di non essere interessato a parlare di questa vicenda:

È uscita di casa ed è andata a vivere con qualcun altro. Forse era una questione di affitto. Che ne so? Io non voglio dire niente. Lei sa la verità e neppure mi interessa saperla. Non mi interessa niente. Ora come ora non mi interessa.