Alvin: “Io e Ilary Blasi litighiamo, ma risolviamo sempre. Ecco perché non tornerei all’Isola dei Famosi” “La nostra amicizia è sempre salda. Ci sono state le litigate, ma abbiamo subito risolto”, ha raccontato Alvin a proposito del rapporto con Ilary Blasi, con cui ora conduce Battiti Live 2024. E sulla sua esperienza da inviato in Honduras per l’Isola dei Famosi ha svelato: “Non ci tornerei nemmeno in vacanza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Alvin conduce Battiti Live 2024 al fianco di Ilary Blasi. Un rapporto, il loro, nato agli inizi degli Anni Duemila e diventato sempre più forte con il passare degli anni. Insieme hanno lavorato all'Isola dei Famosi, lui come inviato e lei come conduttrice. "Poter tornare adesso su un palco musicale così importante come Battiti Live accanto a un'amica come llary è un regalo immenso", ha raccontato Alberto Bonato in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il rapporto con Ilary Blasi

Alvin e Ilary si sono conosciuti nel 2001, all'epoca lui era ospite di un programma di Gerry Scotti e lei una delle Letterine: "Facevo un programma su Italia1 che si chiamava Speed e avevo ancora i capelli dritti e decolorati. Ero ospite di Gerry Scotti a Passaparola e lei era una delle Letterine". Dopo quell'incontro sono diventati amici e hanno iniziato a scherzare, ma senza prendersi mai troppo sul serio: "Dopo averla incontrata lei ha finto di non riconoscermi. Da allora non abbiamo mai smesso di scherzare e prenderci in giro. E sempre stato così. Non ce la siamo mai presa perché ci conosciamo talmente tanto che non prendiamo mai nulla sul personale". Negli anni della loro amicizia non sono mancate anche le litigate, che però non hanno mai messo a rischio il rapporto: "Ci sono stati anche quei momenti, ma si sono sempre risolti subito. Sono capitati scherzi un po' più fastidiosi di altri ma la nostra amicizia è sempre salda".

Alvin svela se tornerebbe come inviato all'Isola dei Famosi

Per alcuni anni Alvin è stato l'inviato in Honduras dell'Isola dei famosi, mentre Ilary Blasi conduceva in studio. Un'esperienza che, ha raccontato, non avrebbe mai pensato di fare e che si è rivelata piuttosto complessa, da un punto di vista professionale e umano:

Ho vissuto quasi un anno e mezzo in Honduras nella mia vita, cosa che non avrei mai pensato perché dopo il primo anno non avrei più voluto farla. È stata una esperienza complessa dal punto di vista professionale, perché sei dall'altra parte del mondo con il fuso orario, con il caldo, con una umidità pazzesca, sei in diretta quattro ore alla settimana, spesso manca l'elettricità, l'acqua calda, cl si lava i denti con l'acqua della bottiglia…

Ad oggi Alvin è soddisfatto del suo percorso professionale e ha confessato che non tornerebbe più a ricoprire lo stesso ruolo, nonostante gli abbia insegnato tanto: "Ora credo che sia giunta al giusto termine. Ogni edizione l'ho sempre chiusa dicendo che sarebbe stata l'ultima. Per me la vita è fatta di momenti, io faccio qualunque cosa come se fosse la prima e l'ultima. Credo che non tornerei in Honduras nemmeno in vacanza, l'ho vissuto abbastanza".