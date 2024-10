video suggerito

Alessandro Zarino sulla rottura con Shaila Gatta: “Mi ha fatto soffrire, mi ha lasciato con un messaggio” Alessandro Zarino e Shaila Gatta hanno iniziato una relazione nel 2022. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio e ha svelato i motivi della rottura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Era il 2022 quando Shaila Gatta frequentava Alessandro Zarino. In queste ore, l'ex tronista di Uomini e Donne è intervenuto per raccontare come finì la loro relazione. A spingerlo a rompere il silenzio, il fatto che la concorrente del Grande Fratello si sia lamentata delle sue relazioni passate. Zarino ha assicurato che nel suo caso è stato lui a soffrire a causa della ballerina.

Shaila Gatta e Alessandro Zarino stavano insieme nel 2022

“Nella Casa vedo che si lamenta in continuazione delle sue storie passate e fa la vittima, è un modo per attirare l’attenzione, ma io, che sono stato un suo fidanzato, non posso stare zitto di fronte a queste accuse ingiustificate: è stata lei a far soffrire me e non viceversa dopo un anno di unione": così Alessandro Zarino, in un'intervista rilasciata a DiPiù, ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Shaila Gatta. La frequentazione tra l'ex tronista e la ballerina risale al 2022. Zarino ha raccontato che la relazione è nata in estate durante un viaggio di lavoro in Puglia:

È stata una storia importante e ho messo Shaila sempre al centro della mia vita. Non avevo mai vissuto un amore così grande ed era così speciale per me che, per la prima volta in vita mia, ho regalato un anello di fidanzamento.

Perché l'ex tronista e la concorrente del Grande Fratello si sono lasciati

Alessandro Zarino ha raccontato che a un certo punto era assorbito da un progetto lavorativo e Shaila Gatta, anziché essere felice per lui e sostenerlo, sarebbe apparsa infastidita perché lui non le dava più le attenzioni di un tempo. Poi, la lite che avrebbe portato alla rottura con un sms:

Abbiamo organizzato un weekend per buttarci alle spalle certe incomprensioni. Ma alla cena non sono stato bene, quindi volevo tornare a casa. A questo punto, però, invece di comprendermi, Shaila si è impuntata e c’è stata una brutta lite. Io le ho chiesto mille volte di capirmi, ma lei ripeteva: "Allora vai via da solo". E alla fine, di fronte alla sua indifferenza, non ho più ragionato e me ne sono andato. La mattina dopo l’ho chiamata, volevo incontrarla per chiarirmi, ma dopo una serie di messaggi mi ha scritto: “Non mi va di vederti, ti farò sapere” e da allora sto aspettando. Ha chiuso la nostra storia con un messaggio.