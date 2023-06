Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: “Elly Schlein ci sposi tu? All’Isola tifiamo Lo Cicero” Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sempre uniti, anche al Roma Pride 2023. Alla leader del PD Elly Schlein hanno ironicamente chiesto: “Ci sposi tu?”. Poi il giornalista: “L’Italia diventa a pieno titolo un paese occidentale e liberale quando consente alle persone LGBTQ+ di sposarsi e adottare bambini, altrimenti diventerà come l’Ungheria”.

A cura di Redazione Spettacolo

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sempre uniti al Roma Pride 2023, come avevano promesso. La coppia è apparsa nel corteo di Via Cavour ieri e si è stretta in un abbraccio con la leader del PD Elly Schlein, che ha scelto di camminare in testa al corteo ribadendo l’importanza di essere in piazza a favore dei diritti LGBTQ+.

Come anticipato a Fanpage.it dopo l'uscita dall'Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini vorrebbero sposarsi presto e il giornalista vorrebbe adottare Melissa, la figlia che Simone ha avuto con la sua precedente compagna. Per questo motivo ieri, prima di rilasciare delle dichiarazioni a TAG24, si sono mostrati mentre scherzavano (mica tanto) con Elly Schlein, chiedendole: “Ci sposi tu?”, tra le risate e grande complicità.

Cecchi Paone ha poi aggiunto: “L’Italia diventa a pieno titolo un paese occidentale e liberale quando consente alle persone LGBTQ+ di sposarsi e adottare bambini, altrimenti diventerà come l’Ungheria”. Poi un duro attacco all’attuale presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: “L’ex Premier oggi ci avrebbe dato assoluta uguaglianza, Rocca si è dimenticato che era il Draghi della Croce Rossa Internazionale. Ha accettato i ricatti di fascisti, leghisti e clericali. Loro sono due facce non di una stessa medaglia, ma di una d’oro e un’altra di stagno”.

Il fidanzato Simone Antolini prende la parola nel commentare la partecipazione al reality interrotta per motivi di salute: “Non abbiamo rimorsi per il nostro percorso all’Isola, per noi ha rappresentato l’amore e l’uguaglianza di una coppia omosessuale che deve essere come tutte le altre”. Entrambi sono d'accordo nel tifare per l'amico rugbysta e voler vedere Andrea Lo Cicero vincitore dell'Isola 2023.