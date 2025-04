Adriano Giannini racconta il set con Elodie: “Era come se ci conoscessimo da anni, le ho fatto i dispetti”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Adriano Giannini è attualmente in libreria con il libro per bambini Piro. L'attore si è raccontato in un'intervista, facendo riferimento anche alla collaborazione con Elodie nel film Gioco Pericoloso. Poi ha svelato i suoi progetti futuri e sulla possibilità di una seconda stagione di ACAB ha commentato: "Ancora non lo sappiamo, però mi piacerebbe, ad essere onesto, perché è stata una bella esperienza".

Adriano Giannini e Elodie insieme nel film Gioco pericoloso

Adriano Giannini ha rilasciato un'intervista a Donatella Aragozzini per Leggo.it. L'attore ha parlato del set condiviso con Elodie. Ha recitato con la cantante nel film Gioco Pericoloso. Giannini la ricorda come una bella esperienza: "È stata una esperienza molto bella: è un film di genere, una specie di thriller inusuale per il cinema italiano, mi ha affascinato la storia". Quindi ha detto di essersi trovato subito in sintonia con lei:

Con Elodie era come se ci conoscessimo da anni, si è creata subito una bella sintonia, anche perché io ho cominciato subito a scherzare e a farle i dispetti. Io penso che bisogna costruire fin dall'inizio una complicità con i partner che si hanno sul set, altrimenti al primo ciak ti guardi con sospetto.

Adriano Giannini svela i suoi progetti futuri

Adriano Giannini, poi, ha parlato di cosa bolle in pentola. Non solo il libro Piro, che narra la fiaba di un girasole romantico che per inseguire i suoi sogni, sfida la natura e smette di inseguire il sole. L'attore ha raccontato:

Ho appena finito le riprese di un film drammatico girato in Abruzzo, dal titolo “Separazioni”, per la regia di Stefano Chiantini: al mio fianco c'è Barbara Bobulova, saremo una coppia… di nuovo, visto che lo siamo già stati per due stagioni della serie tv “In Treatment”, anni fa. Ho anche altri due progetti per il cinema, ma ancora non ne posso parlare.