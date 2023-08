Tra Kylie Jenner e Timothee Chalamet è già finita: “Lui l’ha scaricata” Tra Kylie Jenner e Timothee Chalamet sarebbe già finita: una fonte al tabloid Life & Style ha raccontato che l’attore avrebbe lasciato l’imprenditrice statunitense. Lei lo avrebbe persino presentato alla famiglia negli ultimi mesi: “Gli amici raccontano che è stata scaricata”.

A cura di Gaia Martino

La relazione tra Kylie Jenner e Timothee Chalamet si sarebbe già conclusa. Sebbene non siano mai usciti allo scoperto pubblicamente, i due sembravano proseguire in gran segreto e serenamente la loro storia. Una foto pubblicata da TMZ lo scorso aprile confermava la frequentazione, ma una fonte a Life & Style in queste ultime ore fa sapere che il famoso attore avrebbe lasciato l'imprenditrice statunitense: "Lui sta dicendo in giro che tra loro è già finita".

Perché Timothee Chalamet avrebbe lasciato Kylie Jenner

Timothee Chalamet avrebbe scaricato Kyle Jenner per i troppi impegni che non davano spazio alla loro storia. Stando a quanto si legge sul tabloid Life & Style, una fonte avrebbe confermato la rottura: "Dice alla gente che le cose tra loro sono svanite perché sono entrambi troppo occupati e spesso in viaggio", le parole dell'insider. "Gli amici raccontano che Kylie è stata scaricata", ha aggiunto prima di rivelare che, con ogni probabilità, gli stessi sospetterebbero che lui l'abbia usata solo per fare pubblicità al suo prossimo film, Wonka. Stando alle rivelazioni, "Timothee è stato il primo ragazzo con cui lei ha trascorso del tempo dopo essersi separata da Travis Scott. Lo ha persino presentato alla sua famiglia". L'imprenditrice dunque non avrebbe reagito bene alla decisione del suo ormai ex flirt.

Il presunto dissing di Travis Scott contro Timothee Chalamet

Travis Scott proprio negli ultimi mesi aveva aggiunto una strofa nella sua canzone "Meltdown" che sembra riferirsi a Timothee Chalamet. "Chocolate AP and chocolate the Vs, got the Willy Wonka factory / Burn a athlete like it’s calories, find another flame hot as me" – le parole con le quali avrebbe fatto riferimento alla storia tra Kylie e l'attore che interpreterà Willy Wonka nel sequel de La fabbrica di cioccolato – "Non troverà mai un'altra fiamma come me".