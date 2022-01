Tra Elisabetta Gregoraci e Briatore nessun contratto matrimoniale: “Quella storia fa vomitare” Elisabetta Gregoraci smentisce le voci su un presunto contratto matrimoniale con l’imprenditore. “Io e Flavio abbiamo un bel rapporto, siamo complici”, spiega al settimanale Oggi. Il nostro è un equilibrio animalo, ma funziona”.

A cura di Giulia Turco

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono da poco tornati dalle vacanze in Kenya, dove hanno trascorso insieme le feste natalizie. La coppia, ormai divisa da diversi anni, continua ad essere una delle più amate del mondo dello spettacolo, per via di una complicità affettiva che non è mai venuta a mancare nonostante tutto. A tenerli vicini è in particolare l’amore per il figlio Nathan Falco, oggi 12 anni, per il quale i genitori farebbero qualunque cosa.

Nessun contratto matrimoniale con Briatore

A rivelare il “segreto” di un presunto contratto matrimoniale tra Briatore e Gregoraci era stato Signorini, già tempo prima della partecipazione di Elisabetta al Grande Fratello Vip. Si parlava di un accordo per il quale per tre anni dopo la separazione la showgirl non si sarebbe dovuta mostrare sui giornali con altri uomini. Una questione categoricamente smentita dalla diretta interessata: “È una leggenda metropolitana che mi fa vomitare. Lo scriva: vo-mi-ta-re. Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?”. Nonostante diversi pretendenti, la showgirl non avrebbe ancora trovato l’uomo giusto. “Mi mandano lettere, fiori, cioccolatini. Sono galanti, però finora nessuno mi ha fatto perdere la testa. Ma io sono ottimista, so che la persona giusta arriverà”.

Che rapporto hanno oggi Elisabetta Gregoraci e Briatore

Guai però a chi mette in dubbio che tra loro possa esservi più che affetto. È ormai chiaro che Elisabetta e l’imprenditore non fanno più coppia fissa e che ognuno abbia preso la sua strada, ma nonostante tutto c’è sempre chi è pronto a metterlo in dubbio. “Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile…”, ha spiegato la showgirl in un’intervista al settimanale Oggi. “Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così”, aggiunge Elisabetta.

