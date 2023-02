“Tra Chiara Ferragni e Fedez è tutto a posto”, a Oggi è un altro giorno l’indiscrezione sulla crisi L’ennesimo scambio di opinioni sul tema della crisi dei Ferragnez va in scena a Oggi è un altro giorno. Serena Bortone discute del caso di cronaca rosa del momento. “Ho fonti certe e posso dire che la coppia non scoppia, almeno non adesso”, rivela Francesco Oppini, opinionista in studio.

A cura di Giulia Turco

L’opinione pubblica di divide tra chi pensa che sia tutta una montatura e chi teme che la crisi dei Ferragnez sia realmente in corso. Quel che è certo è che presto o tardi la coppia, abituata sin dagli inizi a condividere tutto o quasi sui loro social, dovrà dare una spiegazione al proprio pubblico di seguaci. Nel frattempo cresce l’attenzione per la serie The Ferragnez che, prevista inizialmente per maggio, sembra possa slittare addirittura in autunno.

Francesco Oppini lancia un’indiscrezione sui Ferragnez

L’ennesimo siparietto sul tema va in onda in studio a Oggi è un altro giorno. Serena Bortone guida i suoi ospiti in una delle già classiche discussioni tra amici, di quelle che indubbiamente almeno una volta è capitata a tutti nell’ultimo mese. Ma i Ferragnez si saranno veramente lasciati? Valeria Marini e Stefania Orlando dicono la loro, convinte che non si tratti altro che di una strategia atta a creare hype attorno alla nuova serie tv. “È tutto a posto…”, suggerisce poi Francesco Oppini. “Sì, ho delle fonti certe, ma le fonti non si rivelano”, spiega l’opinionista interpellato dalla padrona di casa. “Se è vero che hanno discusso? Beh, qualcosa è successo, penso si sia visto, ci sono anche i video”, aggiunge. “La coppia non scoppia, non adesso almeno…”.

Come stanno le cose tra Chiara Ferragni e Fedez

Al momento, sembra che i Ferragnez stiano attraversando un periodo di vera e propria crisi. Persino i giornali parlano già di separazione in corso, Vanity Fair si sbilancia raccontando aneddoti che solo le mura domestiche possono conoscere, come quello che Fedez starebbe dormendo separato dalla moglie da quando sono rientrati da Sanremo. Intanto, l’imprenditrice si mostra brillante e all’apparenza imperturbabile agli eventi mondani, ai quali presenzia da sola. Fedez spesso c’è, ma non lo mostra. Ci si chiede che cosa ci sia davvero sotto e, se davvero si tratti di strategia, fino a che punto quest’ultima possa spingersi.