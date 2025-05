Temptation Island, Alessia Sagripanti non ha tradito Mirco Rossi ma tra loro tira aria di crisi: “Ci sono cose da risolvere”

"Mirco Rossi e Alessia Sagripanti si sono lasciati perché lei lo ha tradito": è questa l'indiscrezione che è circolata nelle ultime ore, ma a quanto pare la verità sarebbe diversa. L'ex tentatrice di Temptation Island è intervenuta sui social per dare la sua versione sulla vicenda che la vede suo malgrado protagonista.

È stata Deianira Marzano a diffondere il gossip secondo il quale Alessia Sagripanti avrebbe tradito Mirco Rossi e tra loro sarebbe finita per questo motivo. La diretta interessata è intervenuta su Instagram e ha smentito l'indiscrezione:

Amici mi state bombardando in direct perciò voglio tranquillizzarvi tutti sul fatto che NESSUNO ha tradito nessuno. Non date retta a tutto quello che leggete, la maggior parte delle informazioni sono falsità per fare notizia. Come appunto in questo caso.