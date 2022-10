Stefano De Martino e l’amore con Belen: “A letto crollo subito, così lei gestisce il telecomando” Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno cercando di vivere il loro amore lontano dai gossip e dalle telecamere, apparendo il meno possibile sui social. Il conduttore di Bar Stella ha spiegato il motivo di questa decisione: “L’argomento è così esausto ed esaurito che abbiamo entrambi altre cose da dire”.

A cura di Elisabetta Murina

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati a essere una coppia da diversi mesi, dopo aver preso per anni strade diverse, ma senza mai separarsi del tutto per il bene del figlio Santiago. In una lunga intervista a Vanity Fair, il conduttore ed ex ballerino ha raccontato come vivono ora il loro rapporto, lontano il più possibile dai gossip e dai social.

La scelta di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen e Stefano hanno costruito negli anni una loro identità lavorativa: la showgirl argentina è ora una conduttrice de Le Iene insieme a Teo Mammucari e l'ex ballerino ha fatto diverse esperienze in tv, tra cui la conduzione di un programma totalmente suo, Bar Stella. Concentrati entrambi sulla loro carriera, stanno cercando di allontanarsi il più possibile dai gossip, sui social e sul piccolo schermo, come ha raccontato De Martino:

Adesso che abbiamo sia io che lei un'identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l'attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. L'argomento è così esausto ed esaurito che abbiamo entrambi altre cose da dire. Cerchiamo di tenere il focus su quello che di buono cerchiamo di fare nel nostro lavoro.

La famiglia Rodriguez-De Martino a casa davanti alle serie tv

Nel corso dell'intervista, Stefano De Martino ha parlato anche di serie tv, delle sue preferite, di come la sera in realtà non riesca a trovarsi insieme a Belen a guardarle sul divano: "Abbiamo gusti differenti, senza contare che io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio. Lei ha più facilità a gestire il telecomando. Io, essendo molto in giro per lavoro tra Milano e Napoli, quando sono solo guardo le mie serie e la risolvo così". Una delle sue preferite è Suits. Poi c'è il piccolo di casa, 9 anni, che passa dai cartoni animati alle ultime uscite di fantascienza, come Stranger Things 4, senza alcuna paura: "Santi è quello che decide cosa vedere in casa: noi ci adeguiamo a lui".