video suggerito

Sophia Umansky mostra la caduta di capelli in diretta: “Ho fatto le punture per dimagrire, tra una settimana sarò calva” Sophia Umansky, figlia di Kyle Richards, lancia l’allarme su TikTok: perde ciocche intere di capelli dopo uno strano trattamento. “Per fortuna ho tanti capelli, ma tra una settimana rischierò”. E nel video mostra tutto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sophia Umansky, 25 anni, figlia della star Kyle Richards, ha mostrato al mondo il rovescio della medaglia dei tanto celebrati farmaci dimagranti a base di semaglutide. La confessione scioccante arriva direttamente dai social, dove la giovane ereditiera di Beverly Hills ha deciso di condividere la sua drammatica esperienza

Un effetto collaterale devastante

"Considero una fortuna avere questa quantità di capelli, perché al ritmo con cui li sto perdendo, entro una settimana potrei ritrovarmi completamente calva". Con queste parole cariche di preoccupazione, Sophia ha aperto il suo video su TikTok, mostrando le prove della sua situazione: ciocche intere attaccate alle pareti della doccia e ammassi di capelli nello scarico del lavandino. Il problema è iniziato circa un mese fa:

Nelle ultime tre-quattro settimane ho notato una perdita drastica. Credo sia conseguenza del dimagrimento troppo rapido e della carenza di nutrienti essenziali come vitamine e proteine.

Sophie mostra la caduta dei capelli in diretta

Sophia Umansky sta facendo questo trattamento da alcuni mesi, ma ha voluto precisare che non sarebbe colpa del farmaco, ma semplicemente del fatto che dimagrendo molto ha perso tantissimi nutrienti e allora adesso dovrà assumere degli integratori, per evitare il peggio. "Sto aumentando l'assunzione di vitamine e proteine," ha raccontato, elencando anche l'uso di "peptidi specifici per la crescita dei capelli, integratori di collagene e complessi multivitaminici."

L'uso improprio dei farmaci per il diabete

Quello che è successo a Sophia rappresenta un caso tra tanti. Negli Stati Uniti, ma purtroppo anche qui in Italia, sono in tanti a usare in maniera impropria il farmaco che ha il principio attivo della semaglutide: serve per curare il diabete, ma purtroppo viene usato sempre più spesso come una scorciatoia per perdere peso più rapidamente possibile.