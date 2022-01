Sonia Bruganelli sull’esperienza di Paolo Bonolis con un uomo: “È stata solo un’avance” Sonia Bruganelli nel corso della diretta di ieri sera del GF Vip ha confessato che il marito Paolo Bonolis ha avuto un’esperienza con un uomo: dopo la puntata ha poi fatto chiarezza su Instagram.

Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip, ha rivelato nel corso della diretta di ieri sera che il marito Paolo Bonolis ha avuto un'esperienza con un uomo. Si è lasciata sfuggire l'indiscrezione quando in studio si stava parlando del triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran e dell'amore libero che vivono. Il conduttore le ha chiesto se avesse mai avuto un rapporto simile: la sua risposta ha lasciato di stucco tutti i presenti. Dopo la puntata però, la moglie del presentatore di Avanti un altro ha fatto chiarezza in una diretta Instagram svelando i dettagli di quanto accaduto in passato.

La confessione in diretta al GF Vip

Nel corso della puntata del GF Vip ieri sera Sonia Bruganelli si è lasciata andare ad una confessione inaspettata che riguarda il marito, Paolo Bonolis. Durante il blocco dedicato all'amore libero tra Alex Belli e Delia Duran, Alfonso Signorini si è rivolto alle sue opinioniste per commentare la vicenda: "Sonia, c'è mai mai stata una situazione simile, borderline con Paolo?" ha chiesto. La risposta è stata immediata:

Lui con un uomo si, però adesso non posso dirlo.

Ha lasciato di stucco il conduttore che però ha poi dato la parola alla collega, Adriana Volpe, per continuare il confronto.

Sonia Bruganelli fa chiarezza

Dopo la puntata l'opinionista del GF Vip ha poi fatto chiarezza durante una diretta Instagram riportata dal portale Biccy. Sonia Bruganelli ha risposto ad un fan riguardo la confessione fatta ed ha spiegato che il marito in passato non è stato con un uomo bensì è stato corteggiato da un Vip che però non è più in vita. Queste le sue parole: