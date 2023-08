Simonetta Columbu è incinta, l’attrice che interpretava Ginevra in Che Dio ci aiuti presto mamma Simonetta Columbu ha dato la lieta notizia su Instagram: “Presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare”.

A cura di Daniela Seclì

Simonetta Columbu incinta, foto di Studio Aura

Simonetta Columbu è incinta. L'attrice, che gli spettatori hanno amato nel ruolo della novizia Ginevra che trovava l'amore nel convento di Che Dio ci aiuti, ha annunciato che presto sarà mamma. Columbu ha pubblicando su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con il suo compagno.

Simonetta Columbu, Ginevra di Che Dio ci aiuti è incinta

Simonetta Columbu ha pubblicato su Instagram una serie di foto che la ritraggono con il suo compagno. Nei romantici scatti realizzati da Studio Aura, si intravede il pancione appena accennato. Così, l'attrice ventinovenne ha dato la lieta notizia:

Abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare.

Tra i commenti piovuti sotto al post ci sono anche quelli delle attrici che hanno recitato con lei nella serie Che Dio ci aiuti. Diana Del Bufalo ha espresso tutto il suo entusiasmo: "O mio Dio Simo!!! Ma che bello". Anche Francesca Chillemi si è congratulata: "Wow".

Chi è Simonetta Columbu, attrice e regista

Simonetta Columbu oltre a essere un'attrice, è anche una regista. Lo scorso anno, ha diretto il suo primo progetto, un documentario intitolato Gli Ospiti, nel quale ha raccontato sogni e speranze dei pazienti di una comunità in Sardegna. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, aveva parlato del momento in salita vissuto prima che la sua passione diventasse un lavoro: